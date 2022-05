Bani mai mulți pentru angajații primăriilor. PSD și PNL vor să-și fidelizeze administrația locală

Un număr de 35 de parlamentari PNL și PSD, în frunte cu liderii lor de grup de la Camera Deputaților, Gabriel Andronache și Alfred Simonis, au semnat un proiect de lege prin care angajații primăriilor care domiciliază în altă localitate vor beneficia de decontarea costurilor navetei. În momentul de față, primăriile își pot stabili singure salariile angajaților lor.

Naveta plătită pentru funcționarii din primării

Proiectul partidelor de la putere constă într-o modificare a Legii salarizării în sectorul public, la capitolul care se referă la administrația publică. „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al primării şi consilii locale din mediul rural, din instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordinea acestora, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora se stabileşte prin hotărâre a consiliului local”, se spune în proiectul de lege.

ADVERTISEMENT

Modalitatea de decontare a cheltuielilor privind naveta personalului plătit din fonduri publice urmează să fie stabilită prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Inițiatorii precizează că măsura are ca model actualele prevederi legale care stipulează că profesorii care predau în școli din mediul rural și care fac naveta beneficiază de decontarea cheltuielilor cu naveta de către primăriile localităților în care lucrează.

ADVERTISEMENT

„În scopul îndeplinirii unei bune guvernări locale, un pachet de salarizare motivant reprezintă o necesitate pentru întreaga resursă umană specialistă din administraţiile publice locale. Cu toate acestea, primăriile din comune găsesc foarte greu angajaţi care să se deplaseze în acele localităţi, salariile fiind foarte mici”, susțin inițiatorii proiectului de lege.

Salariile grase din primăriile sărace

Există însă o problemă în argumentația inițiatorilor, anume că, spre deosebire de profesori, funcționarii din primării lucrează în instituții care-și fixează singure salariile personalului, iar pe cât lasă de înțeles semnatarii proiectului. Prin Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, primăriilor li s-a dat posibilitatea să stabilească prin hotărâre a consiliului local lefurile angajaților, limitările fiind unele destul de reduse.

ADVERTISEMENT

Astfel, niciun angajat al unei municipalități nu poate avea un salariu mai mare decât viceprimarul. De asemenea, s-au fixat unele plafoane pentru lefurile primarilor și viceprimarilor, în funcție de salariul minim. În consecință, de câte ori a fost majorat salariul minim, administrațiile locale au putut să majoreze și ele lefurile angajaților. Măsura a dus la creșteri substanțiale și repetate ale salariilor funcționarilor. De exemplu, un primar dintr-o comună mică, de până la 3.000 de locuitori, își poate fixa nivelul indemnizației la aproximativ 10.200 de lei, întrucât în are un coeficient 4 în , adică de 4 ori salariul minim brut care, în acest an, a ajuns la 2.550 de lei. Viceprimarul din aceeași comună are un coeficient 3, ceea ce înseamnă că nivelul maxim al indemnizației sale este de 7.650 lei. În consecință, același plafon este fixat și pentru angajații din respectiva comună.

Larghețea cu care guvernul Tudose a acordat administrațiilor locale dreptul să-și stabilească singure lefurile a dus la situația în care primării care nu reușeau să-și acopere nici măcar cheltuielile de funcționare din veniturile proprii să acorde angajaților salarii consistente, chiar dacă finanțele comunei respective depindeau de banii veniți de la Guvern pentru a-și acoperi deficitele.

ADVERTISEMENT

Prin proiectul de lege inițiat de PSD și PNL, funcționarii din primării ar primi niște bani suplimentari, pe lângă leafă și sporuri: 25% pentru primar și viceprimar și 50% pentru angajați, dacă sunt implicați în derularea de fonduri europene, indiferent de numărul de proiecte la care lucrează, vouchere de vacanță, normă de hrană, 10% în plus la personalul implicat în activitățile de control financiar preventiv.