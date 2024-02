Barbara de la Mandinga, totul despre iubitul ei român și Te cunosc de undeva: „M-ai mâncat, băi!”

Barbara de la Mandinga a spus totul despre iubit, un tânăr din România pe nume Alex! Vedeta de la Te cunosc de undeva a făcut câteva confesiuni în premieră, în exclusivitate pentru FANATIK!

Barbara de la Mandinga, totul despre iubit și participarea la Te cunosc de undeva

Barbara Isasi susține că s-a acomodat foarte bine cu viața din România, cu toate că existe destul de multe diferențe față de Spania, țara ei. , născută la Madrid, frumoasa cântăreață ne-a spus cum a fost cucerită de iubitul ei, dar și unde s-au cunoscut.

ADVERTISEMENT

Bună, Barbara! Care e primul cuvânt pe care l-ai învățat în română? Bănuiesc că e vreo înjurătură!

– Primul cuvânt nu cred că poți să ți-l spun.

Spune-mi și promit că o coafăm…

– Primul, primul cuvânt, de fapt, este o expresie: ”M-ai mâncat! M-ai mâncat, băăăi”! Asta am auzit și am învățat. Apoi, al doilea cuvânt începe cu P… E o înjurătură.

ADVERTISEMENT

Și continuă cu mă-tii sau ceva de genul sau e celălalt P?

Barbara de la Mandinga: – Da, da, ceva de genul, dar îmi e rușine să o spun.

Bărbații din România, cavaleri, dar misogini: „Vin dintr-o țară, totuși, foarte deschisă la minte”

Cum te înțelegi cu Bella la Te cunosc?

– mă înțeleg fenomenal, ne înțelegem foarte bine. Avem o conexiune incredibilă. Noi două am mai lucrat împreună înainte pe plan muzical. Niciodată nu am avut posibilitatea de a cânta împreună pe o scenă și de a forma o echipă. Așa că atunci când ni s-a oferit oportunitatea de a participa la am zis DA din prima! Îmi place foarte mult ea, chiar ne asemănăm în multe privințe ca și caracter.

E vreun personaj care ai vrea să-ți pice la ruletă?

– Mi-ar plăcea un Karol G, un Becky G, Jennifer Lopez, Shakira… Mi-ar plăcea enorm să mă transform în cântărețele astea, pentru că le admir foarte mult. Aș vrea ceva latino, un pic de flamenco.

ADVERTISEMENT

Pe plan sentimental, cum stă treaba? Știu că parcă ai un iubit. E român?

Barbara de la Mandinga: – Da, am iubit. Am iubit de șase ani, da, da, e român.

Și ce poți să-mi zici despre bărbații români? Cum sunt ei față de spanioli?

– Bărbații români sunt diferiți, însă nu vreau să generalizez. Românii sunt mai cavaleri, dar mai misogini un pic. Nu vreau să fiu judecată greșit sau interpretată greșit, nu e un atac, dar sunt ceva mai tradiționaliști, mai conservatori. Eu vin, totuși, din Spania, o țară foarte deschisă, avansată, feministă, foarte tolerantă.

Cum a cucerit-o Alex pe Barbara de la Mandinga: „De atunci suntem împreună”. Ce sfaturi le dă bărbaților care vor să ajungă la inima unei femei

Și cum te-a cucerit iubitul tău? Unde v-ați cunoscut?

Barbara de la Mandinga, destăinuiri despre iubit: – M-a cucerit cu privirea! Noi ne-am cunoscut la filmările primului meu videoclip, care au avut loc în Mexic. Și, de atunci, suntem împreună. Pentru mine contează foarte mult atitudinea. Atitudinea e fundamentală.

ADVERTISEMENT

Deci… Dacă ar fi să le dai un sfat bărbaților ca să cucerească o femeie le-ai spune să fie atenți în primul rând la atitudine, apoi la alte detalii!

– Exact! Să știe să trateze și să respecte o femeie, să o privească bine, cum spunem noi în spaniolă, cu ochi buni. Eu n-aș putea să îi învăț pe bărbați cum trebuie să fie acea privire, ei trebuie să învețe experimentând. Trebuie să încerce și să vadă cum reacționăm noi femeile. (n. red.: râde) De aici, fiecare își pregătește propriul joc. Mie îmi plac oamenii interesanți, oamenii care gândesc cu capul lor, care să aibă un pic de magie, să nu fie plictisitori.

Adaptarea în România, grea din cauza frigului. Ce face Barbara pentru fizicul ei de invidiat

Cum te-ai adaptat în România?

Barbara de la Mandinga: – Îți recunosc că mi-a fost dificil la început, mai ales din cauza climei. Urăsc frigul, plus că vin dintr-o țară călduroasă. Toate lucrurile m-au surprins aici: oamenii, peisajele.

Cum întreții corpul ăsta de zeiță?

– (artista roșește) Mulțumesc mult pentru compliment! Îmi place mult să fac sport. Acum, fiind la Te cunosc de undeva, fac sport fără să vreau căci ne antrenăm destul de serios la filmări. Îmi place să fac mișcare și în afara platoului, fac pilates, exerciții de tonifiere… Yoga îmi e mai târșă să fac, dar mă chinui. Oricum, fac destulă mișcare, căci și concertele noastre, ale trupei, sunt destul de agitate, acolo transpir mult și elimin toate toxinele. Cam asta le recomand oamenilor: să danseze, să meargă mult pe jos, să se dea cu bicicleta, orice înseamnă mișcare.