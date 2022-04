Barcelona, eliminată chiar pe Camp Nou! Ratează încă o dată finala de la Sevilla 😉. Primele reacții după dezastru

Sezonul 2021-2022 va rămâne unul al dezastrului pentru Barcelona. , formaţia de pe “Camp Nou” părăseşte şi Europa League, în sferturile de finală, după dubla cu Eintracht Frankfurt. După 1-1 în Germania, catalanii au pierdut returul de pe teren propriu, scor 2-3, şi s-au salvat de la un ruşinos scor de forfeit cu două goluri în prelungiri.

Reacţia presei din Spania după ce Barcelona a fost eliminată din Europa League, pe “Camp Nou”

“Eintracht a închis visul european al Barcelonei. Părăseşte Europa după o noapte de coşmar. O mare parte din stadion a fost plină cu suporteri nemţi, ceea ce poate fi catalogat drept un episod indignant pentru club”, au scris jurnaliştii de la Sport.

“Decepţie majoră cu Eintracht. Golurile marcate de Busquets şi Depay nu au evitat o victorie a lui Eintracht pe un Camp Nou care a părut un stadion în deplasare pentru Barcelona”, a fost reacţia lui Mundo Deportivo.

“Barca revine în infern. Trupa lui Xavi a fost eliminată răsunător din Europa League pe un Camp Nou cum rar ne-a fost dat să vedem, cu o prezenţă uriaşă a fanilor lui Eintracht”, au notat cei de la AS.

“Încă un titlu care îi scapă Barcelonei. Un mare Eintracht nu i-a dat nicio şansă echipei lui Xavi pe un Camp Nou, unde s-au aflat peste 20.000 de suporteri nemţi, ceva de neînţeles”, a conchis Marca.

Ce a spus Xavi după Barcelona – Eintracht Frankfurt 2-3

“Nu am fost ajutaţi de public. Am aşteptat 70.000-80.000 de fani ai Barcelonei şi nu a fost aşa. A părut ca o finală, cu un stadion împărţit în două. Cred că trebuie verificat ceea ce s-a întâmplat. Nu este un eşec. Am încercat să obţinem calificarea.

Este o decepţie pentru că aveam multe speranţe şi am dat totul pe teren. Avem ce să învăţăm din această înfrângere. Obiectivul nostru este calificarea în Liga Campionilor şi o putem obţine prin campionat. Finalul a fost eroic, dar nu am jucat aşa cum am făcut-o în alte meciuri.

Eintracht a ieşit bine pe teren. Au marcat repede, din penalty, şi apoi a venit un golazo dintr-o prostie a noastră. Îi felicit, au meritat să se califice. Noi nu am jucat atât de bine cum ne doream”, a spus Xavi la conferinţa de presă de la finalul meciului.

Barcelona a părut în deplasare pe propriul stadion

În jur de 20.000 de suporteri ai lui Eintracht Frankfurt s-au aflat în tribunele de pe “Camp Nou”, o situaţie nemaiîntâlnită în istoria Barcelonei. Nemţii au produs o atmosferă de infern pe stadionul catalanilor, ceea ce i-a ajutat pe jucătorii lui Oliver Glasner.

Oficialii Barcelonei au explicat modul prin care peste 20.000 de nemţi au putut fi prezenţi pe “Camp Nou”. Catalanii au susţinut că biletele au fost cumpărate cu ajutorul unor IP-uri din alte ţări decât Germania, prin revânzarea sau cedarea carnetulu de socios.

Barcelona a ratat trofeul la Sevilla, în 1986, acum nu prinde nici finala

Imediat după eliminarea din Liga Campionilor, Barcelona a anunţat că obiectivul sezonului va fi câştigarea trofeului în Europa League. Drumul spre finală era unul accesibil, cu , ca apoi, în semifinale, ar fi urmat un duel cu West Ham, care a eliminat-o pe Lyon.

Barcelona ar fi avut un mare avantaj, cu finala disputată la Sevilla, însă catalanii nu au amintiri prea plăcute cu stadionul “Ramon Sanchez Pizjuan”. Este arena pe care formaţia blaugrana a pierdut finala Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, când la fel s-a spus că organizarea ultimului act în Spania va fi încă un avantaj pentru catalani.