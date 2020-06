Barcelona și Juventus s-au pus de acord pentru schimbul anului. Miralem Pjanic ajunge pe Camp Nou

FC Barcelona și Juventus Torino au ajuns la un acord pentru schimbul anului între doi dintre cei mai importanți mijlocași centrali din fotbalul actual.

Catalanii suntîn căutarea unui jucător care să lege jocul în cercul de la centrul terenului și s-a orientat spre bosniacul Miralem Pjanic, cl care a dat tonul jocului practicat de Juventus în ultimele sezoane.

Ajuns la 30 de ani, Pjanic nu avea cum să rateze șansade a ajungela probabil cea mai mare echipă a momentului și și-a dat imediat acordul pentru a ajunge pe Camp Nou.

Numai că șefii ”Bătrânei Doamne” nu au fost de acordsăsedespartă prea ușor de ”creierul” echipei, așa că nu au acceptat banii oferiți de Barcelona și au făcut o contraofertă cerându-l la schimb pe Arthur.

Brazilianul nu și-a dorit să plece din Catalunya și a sperat până în ultimul moment că Barcelona nu va dori să se despartă de el. Deși mai are contractpână în 2024, Arthur a înțeles că nu mai are viitor pe Camp Nou și în cele din urmă și-a dat acordul pentru a merge în Serie A.

Anunțul privind schimbul anului dintre Barcelona și Juventus a fost făcut pe rețelele de socializare de jurnaliștii italieni experți în mercato. Aceștia au precizat că în urma acestei afaceri, torinezii vor mai încasa și 10 milioane de euro.

Arthur has accepted Juventus bid! He’s going to join Juventus on a swap deal – Miralem Pjanic (+ €10M) to Barcelona as part of the agreement. Last details to be resolved and then here we go! 🔴 #Juventus #Barcelona #FCB #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2020