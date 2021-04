Barna, despre demiterea lui Voiculescu: “A fost victima unui linșaj mediatic a unor televiziuni de casă”

Dan Barna, vicepremierul României și liderul USR-PLUS, a comentat miercuri, la TVR, demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de Ministru a Sănătății, de acum aproximativ o săptămână, declarând: “a fost victima unui linșaj mediatic a unor televiziuni de casă”.

Voiculescu a fost demis de către Florin Cîțu în urmă cu o săptămână, în urma ordinului semnat de către Andreea Moldovan, secretar de stat, prin care se modificau criteriile de carantinare.

Ioana Mihăilă a fost numită în funcția de ministru al Sănățătii, din partea PLUS, iar într-una dintre primele declarații făcute, a afirmat că a discutat cu fostul ministru.

Barna, despre demiterea lui Voiculescu: “A fost victima unui linșaj mediatic din partea unor televiziuni de casă”

Ionuț Cristache: “Ce s-a întâmplat în cazul demiterii lui Vlad Voiculescu?”

Dan Barna: “Ceea ce s-a întâmlat a fost un exercițiu neinspirat de manifestare a puterii într-o coaliție. Vlad Voiculescu a fost victima unui linșaj mediatic mai multe săptămâni. Niciun ministru din perioada recentă nu a fost constant ore întregi ținta unor televiziuni de casă.”

Ionuț Cristache: “Televiziuni de casă ale PNL-ului?”

Dan Barna: “Nu trebuie să explicăm termenul de televiziune de casă, este unul simplu și toți cetățenii înțeleg foarte bine la ce mă refer.”

Ionuț Cristache: “Trăim într-o țară în care o campanie de presă poate afecta psihicul unui premier atât de mult și să ducă la demiterea unui ministru competent?”

Dan Barna: “Modalitatea în care funcționează societatea s-a schimbat, media influențează agenda foarte mult în România.”

Ionuț Cristache: “Ați simțit trădare din partea colegilor liberali?”

Dan Barna: “Am simțit o lipsă cruntă de dialog. Foarte multe dintre reproșurile adresate lui Vlad Voiculescu țineau de lipsa unei comunicări permanente și eficiente. I s-a reproșat lui Voiculescu că a vrut să intre într-o competiție, că a vrut să fie prea prezent.”

Ionuț Cristache: “Ce v-a determinat să reveniți asupra retragerii sprijinului politic față de Florin Cîțu?”

Dan Barna: “Eu zic că ne-am comportat foarte matur politic, tocmai că USR-PLUS a venit în această guvernare cu cele mai bune resurse pe portofoliile respective și am venit să rămânem. A fost un moment de nedreptate față de partidul nostru, chiar și colegii liberali înțeleg asta.

Dar această nedreptate nu poate fi suficientă pentru a arunca în aer România. Am fost maturi, am spus că nu a fost în regulă ce s-a întâmplat și ne-am așezat la masă, am stabilit niște reguli, astfel încât astfel de elemente să nu mai apară.”

Ionuț Cristache: “Ce faceți cu lucrurile denunțate de domnul Vlad Voiculescu referitoare la mafia din sănătate?”

Dan Barna: “Nu le voi comenta, pentru mine este mult mai simplu, avem un nou ministru al Sănățătii care mi-a dat un sănătos că Sănătatea e pe mâini bune. Am văzut o femeie asumată, cu prezență și stăpână pe situație.”

Ionuț Cristache: “Politic aveți obligația morală să lămuriți aceste aspecte, domnul Voiculescu a spus că era amenințat cu moartea.”

Dan Barna: “Știm foarte bine că statul român în ansamblu, nu doar pe sănătate, avem un sistem închistat, controlat pe zone de interese financiare, asta nu e o surpriză pentru nimeni. Avem un ministru al Sănătății care va continua proiectele începute de Voiculescu: transparentizare, concursuri pe bune și așa mai departe.”