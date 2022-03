Basarab Panduru și-a găsit angajament! Cu cine a semnat după despărțirea de Universitatea Craiova

Așa cum FANATIK a anunțat încă din luna ianuarie, , la numai trei luni după ce devenise secundul lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al formației din Bănie.

Basarab Panduru a semnat cu Orange Sport

Basarab Panduru revine în rolul de analist TV, după despărțirea de Universitatea Craiova. Acesta a bătut palma cu Orange Sport, noua denumire pe care urmează să o primească Telekom Sport.

va putea fi văzut, din nou, la TV începând de săptămâna viitoare.

Basarab Panduru, unul dintre cei mai cunoscuți analiști TV

Basarab Panduru este unul dintre cei mai cunoscuți analiști TV. Acesta „a debutat”, în 2011, la Dolce Sport, actualul Telekom Sport, post la care a lucrat până în 2020, când, pentru o scurtă perioadă, i-a fost secund lui Reghecampf la Al-Wasl.

În 2021, acesta a revenit la Telekom Sport, însă pentru puțin timp, deoarece, în luna octombrie, a fost cooptat, din nou, de Reghecampf în staff-ul său, de la Universitatea Craiova.

„Acum a fost să fie. N-am crezut şi nici n-am vrut să mă întorc în campionatul nostru, am avut rezervele mele. El (n.r. Laurenţiu Reghecampf) mereu m-a sunat.

Am fost la un meci amical invitat, acum o lună de zile, la Braşov. M-au invitat şi la masă, le-am spus că nu vin, că nu am ce să caut, dar au insistat şi m-am simţit bine acolo.

M-am simţit din grupul ăla şi am simţit că vreau să mă duc. Mă duc împăcat acolo. Cu toţi mă înţeleg bine, cu Reghe, Dinu, Bogdan, Caran. Suntem prieteni.

Vorbesc cu Mihai Rotaru, am vorbit şi după, dar atunci am simţit că parcă sunt de acolo, m-am simţit bine. Atunci am zis că trebuie”, spunea Basarab Panduru, pentru , după ce a bătut palma cu Universitatea Craiova.