Bătălia pentru Primăria Capitalei se mută la DNA. Cătălin Cîrstoiu, denunțat de candidatul Partidului Ecologist Român

„Aveam obligația să denunț faptele penale ale lui Cîrstoiu”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Generală, face obiectul unui denunț la DNA din partea lui Alexandru Pânișoară, la rândul său în cursă pentru primăria Bucureștiului.

„Ca urmare a faptului că mi-a parvenit Raportul Corpului de Control al Primului-Ministru privind Spitalul Universitar de Urgență despre care am vorbit săptămâna trecută, aveam obligația legală să denunț faptele penale ale lui Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului, în caz contrar eu la rândul meu aș fi comis infracțiunea de omisiune a sesizării”, se arată într-un postat de Alexandru Pânișoară pe Facebook.

Marți, medicul Cătălin Cîrstoiu a anunțat că și-a făcut pe Facebook pentru a dialoga mai bine cu bucureștenii și afla despre problemele lor. Potrivit unui , candidatul Coaliției la Primăria Capitalei ar primi doar 26% din voturile bucureștenilor, înaintea lui Cristian Popescu Piedone (30%) și lui Nicușor Dan (34%).

Răspunsul DNA

Alexandru Pânișoară prezintă în postarea sa și răspunsul Direcției Naționale Anticorupție. „Vă ducem la cunoștință faptul că denunțul formulat de dvs. primit în data de 19/03/2024 ora 20:00 și 2:59 și înregistrat la instituția noastră cu numărul 2985, a fost transmis pentru competentă soluționare la Secția de combatere a infracțiunilor asimilată infracțiunilor de corupție – Direcția Națională Anticorupție”, se poate citi în răspunsul DNA.

Alexandru Pânișoară, care spune că a fost vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul, fondată de Nicușor Dan, a spus că primarul general nu are experiență în urbanism, a „trădat cauza” comună și candidatura sa vine să „corecteze” anii „dezastruoși” pentru Primăria Capitalei.

„Eu am fost vicepreşedinte al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul şi am crezut în proiectul iniţial care îşi propunea salvarea Capitalei din mâinile rechinilor imobiliari şi construirea unui oraş european. Din păcate, Nicuşor Dan, care nu are niciun fel de experienţă pe zona de urbanism, a trădat cauza noastră.

Candidatura mea de acum vine să corecteze aproape patru ani dezastruoşi pentru Primăria Generală, în care nu numai că nu au fost rezolvate problemele sistemice ale Capitalei, dar lucrurile s-au înrăutăţit considerabil”, a postat Pânișoară.