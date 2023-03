Bebelușa Cristina, favorita lui Huidu de la Cronica Cârcotașilor, secrete fierbinți din căsnicia cu Denis Ștefan

Frumoasa bebelușă Cristina Ștefan mărturisește pentru FANATIK cum și-a descoperit pasiunea pentru dans încă de când era micuță. Ne-a dezvăluit că provine dintr-o familie de cascadori de circ și cum a ajutat-o asta în carieră. De asemenea, ne face dezvăluiri fierbinți din căsnicia ei cu actorul Denis Ștefan.

Bebelușa Cristina, dansatoarea favorită a lui Huidu de la Cronica Cârcotașilor, vorbește despre căsnicia cu Denis Ștefan

Bebelușa Cristina, dansatoarea favorită a lui vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă pentru a doua oară. Frumoasa Cristina ne-a dezvăluit și cum se implică actorul Denis Ștefan în creșterea celor două fiice pe care le au împreună.

De altfel, ne-a mai precizat vedeta, și-a dorit enorm să aibă copii, nu refuză să apară al treilea, chiar dacă ar fi neprogramat. De asemenea, pentru FANATIK, despre căsnicia cu actorul Denis Ștefan. Și nu a ascuns faptul că face eforturi serioase pentru a păstra vie flacăra pasiunii dintre ei. Mai ales că, împreună, bebelușa Cristina și Denis sunt părinți cât se poate de implicați.

Bebelușa Cristina: ”Dansul și muzica sunt în familia mea”

Cum a fost copilăria ta, Cristina?

Am avut o copilărie foarte frumoasă, copilăria pe stil vechi ceea ce nu prea mai vedem în zilele noastre pentru că totul a luat-o așa în alte direcții. Am avut o copilărie adevărată, cu joacă la bloc, inclusiv la țară, atunci când ne chemau părinții și nu mai voiam să intrăm în casă seara. Ne făceam temele și abia așteptam să ieșim din nou afară. Am avut o copilărie fericită și foarte mișto.

Pasiunea pentru dans la ce vârstă ți-ai descoperit-o?

Dansul și muzica sunt în familia mea, adică toți avem în sânge chestia asta, părinții mei au fost acrobați la circ. Am și doi unchi care unul dintre ei a fost fotbalist la Rapid, celalalt este cântăreț de blues și jazz. Cumva partea asta artistică este în sângele nostru, iar eu de mică am mers către gimnastică. Am făcut dans sportiv, am făcut și gimnastică ritmică și m-am axat pe dans pentru că acolo am excelat. Mi-a plăcut cel mai mult și am mers până într-un anumit punct.

Bebelușa Cristina: ”Cronica Cârcotașilor a avut un impact foarte mare în viața mea”

Am văzut că tu faci și foarte mult sport pe lângă dans, când ți-ai descoperit pasiunea pentru pilates?

Pilatesul este ceva mai recent, sport am făcut dintotdeauna. Bine-nțeles și Cronica Cârcotașilor a avut un impact foarte mare în viața mea, 15 ani de dans acolo, în televiziune. Partea asta cu mișcarea, cu pilatesul, a venit din partea mamei mele care este antrenor de fitness de foarte mult timp. Ea e fost cascador, gimnast. Este maestra sportului cu foarte multe medalii în tinerețe, campioana balcanică la gimnastică.

S-a implementat și către mine partea asta. Pentru pilates am revenit acum, la un an după ce am născut-o pe Domy, pur și simplu să fac mișcare. Am zis că dacă tot nu mai dansez, să fac ceva pentru mine. Mi-a plăcut partea asta de pilates pentru că este un antrenament mai soft. Ma deconctez de la tot ce înseamnă stres, griji, probleme, rutina de acasă pentru ca am doi copii și nu e chiar ușor.

Cum e Cristina de când e mamă de două fete?

Cristina e la fel. Sunt o mamă tânărâ și îmi iubesc foarte mult copiii, sunt super activă, super fresh. Îți dai seama, la 32 de ani, să am fetiță de 10, respectiv 2 ani, trebuie să fiu foarte implicată. Petrec foarte mult timp cu fetele, dar asta mi-am dorit, sa fiu acolo pentru fetele mele și sunt o mamă fericită.

Bebelușa Cristina de la Cronică nu renunță la viața de cuplu chiar dacă are două fete

Cum reușești să îți împarți timpul cu fetele, dar și cu viața de cuplu?

Am învățat toți anii ăștia să ne organizăm, iar pentru noi organizarea este foarte importantă. Am învățat să delimităm puțin lucrurile, copiii sunt copii. Viața de cuplu e viața de cuplu și la care nu trebuie să renunțăm. Acum ne-am luat un ajutor, o avem bonă pe prietena mea din copilărie. A acceptat să vină în familia noastră pentru că altfel nu aș fi luat pe altcineva. Probabil ne-am fi descurcat și fără bonă, dar am vrut să avem timp mai mult pentru noi. Din punctul meu de vedere, să ții relația de cuplu vie, să ieși, să mergi la un teatru, la un film contează foarte mult pentru parteneri.

Cum petreceți voi timpul împreună, doar tu cu Denis?

Fie în prima parte a zilei suntem împreună, ieșim la o cafea și discutăm despre ce avem de făcut pe parcusul zilei, apoi ne întoarcem la copii. Fie ieșim seara și o rugăm pe bona noastră să rămână cu fetele. Ajutorul este foarte important într-o familie și sfătuiesc toate mamele, dacă cineva le întinde o mână ajutor vizavi de copii, să îl accepte.

Denis este un tată implicat în creșterea fetelor?

Denis este un tată foarte implicat. Petrece foarte mult timp cu Delia, fata noastră cea mare. Delia a stat cu noi mereu de mică, în workshopurile unde Denis merge în fiecare vară. Denis se ocupă de dusul copilului la școală și de adusul acasă. Eu stau cu fata cea mică și mă ocup de ea. Suntem părinți implicați, pentru că ne-am dorit acești copii și nu vedem viața altfel.

Ce spune despre gelozie frumoasa fosta bebelușă Cristina

Denis fiind un bărbat râvnit de femei, cum gestionezi tu gelozia în cuplu, ești o femeie geloasă?

Nu sunt geloasă, nu sunt absolut deloc geloasă. Sunt o tipă foarte sigură pe mine și am încredere foarte mare în el. Toți anii ăstia de când suntem împreună ne-a demonstrat că iubirea este cea mai importantă. Nu e cazul de gelozie din partea mea și nici situații n-au fost care să ne aducă în stadiul ăsta.

Ți s-a întâmplat să fii abordată de bărbați și Denis să fie gelos? Ești, totuși, bebelușa Cristina…

Să știi că nu. Atât eu cât și Denis suntem foarte respectați și nu s-a pus problema de așa ceva. În plus, suntem foarte mult timp împreună, nu a fost loc de vreo gelozie. Fiecare e cu jobul lui și ne respectăm unul pe celălalt. Când iubești pe cineva nu mai e loc de gelozii din nicio parte. Mai ales când vezi omul de lângă tine că e dedicat și că e acolo doar pentru tine.

Bebelușa Cristina nu vede vreun proiect TV potrivit pentru ea, acum

Chiar dacă nu mai lucrezi în televiziune am văzut că îți faci foarte multe clipulețe în care dansezi. Îți este dor de lumina reflectoarelor?

Televiziunea este pusă în stand-by pentru că asta mi-am dorit acum. Sunt niște ani importanți pe care eu i-am petrecut și cu fata cea mare la început, acum și cu cea mică. Când va fi să mă întorc în televiziune, va fi, nu știu. Daca va veni un proiect în care să mă regăsesc și să mi se potrivească, da, aș reveni, însă ce văd acum la TV nu mă atrage. Nu mă văd în niciun proiect actual, dar nu zic nu pentru viitor. Mi-ar plăcea să revin tot pe partea asta de entertaiment. Sunt fascinată de emisiunile italienilor unde gasești simplitate si eleganță. E ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire, deci nu mă regăsesc în niciun proiect în acest moment.

Ai avut momente în viață când ai crezut că o să clachezi, că nu poți să mergi mai departe?

Bineînțeles că am avut și eu momente mai puțin bune în viață. Dar lucrurile astea nu le las să își facă loc pentru mult timp în viața mea. Nu există nu pot, nu vreau sau nu reușesc, trebuie să stai puțin să te aduni tu cu tine și să mergi mai departe. Trebuie să fiu puternică, mai ales pentru fetele mele. Nu stau să mă gândesc tot timpul la probleme și la greutăți și nu las să mă acapareze aceste lucruri.

Bebelușa Cristina: ”Dacă vrea Dumnezeu să ne dea si al treilea copil, îl primim”

Ai fost vreodată în punctul de a te despărți de Denis?

Niciodată nu s-a pus problema să mă despart de Denis. La ce vieți active avem și cât de mult călătorim nu avem timp să ne plictisim unul de celălalt, suntem foarte uniți.

V-ați gândit la un al treilea copil?

Da, ne gândeam în trecut și la al treilea copil, dar acum suntem bine așa cum suntem. Nu e nimic în plan, dar dacă vrea Dumnezeu să ne dea si al treilea copil, îl primim cu brațele deschise.