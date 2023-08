Becali i-a făcut poftele lui Edjouma. „I-am zis 200.000 împrumut și 600 transfer definitiv”

Cu toate acestea, patronul celor de la FCSB a mărturisit că a încercat să vină în ajutorul lui Edjouma, fotbalist dorit de Bari în Serie B din Italia. Cu toate acestea, italienii nu au mai dat niciun răspuns, astfel că fotbalistul are toate șansele să rămână în continuare la FCSB, chiar dacă acest lucru ar putea să-l demoralizeze.

Becali i-a făcut poftele lui Edjouma

”Horia, astăzi să nu mai întrebați, că scrie presa din străinătate, că nu știu ce. Să spui tu, măcar să fii băiat deștept să zici nu mai întrebați și nu mai întreb că nu se mai vinde nimic la ora asta de la FCSB. Nici nu negociez nimic. Poate, ăsta, că i-am promis lui Edjouma că dacă pleacă în Italia, da, dar jucători ca Olaru, Șut, Coman, Cordea, Tavi Popescu, Compagno, nu vorbiți de ei. Nu mai vorbiți de ei, nu pleacă nicăieri nimeni. Cel mai important e la ora asta nu mai e calificarea, ne-am schimbat ideile.

În fiecare an am jucat calificare în Cupele Europene, mai puteam să iau 5 campionate. Acum campionatul, vreau campionat și Liga Campionilor, că nu mai am cu cine să mai joc în România. Vreau campionatul”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Nu mai pleacă nimeni, vreți echipă tare, să forțați Champions League”, a insistat Horia Ivanovici, iar replica lui Becali a fost pe măsură: ”Nu să forțez, să intru, nu mai am cu cine să joc în România”.

În încheiere, patronul celor de la o ofertă decentă pentru a-l cumpăra pe Edjouma: 200.000 de euro pentru un împrumut și 600.000 pentru un transfer definitiv, după un sezon. Cu toate acestea, cei de la Bari nu au mai dat un răspuns și se pare că sunt șanse mici ca acest transfer să se mai realizeze în acest mercato.

”Bă, dacă i-am dat ofertă 200.000 împrumut și 600.000 cumpărare, mai mult ce să fac. Bine mă, dau așa. N-au mai zis nimic, ce să-i mai fac, la revedere și să fiu sănătos. Că nu stau eu în Edjouma, nu stau eu și FCSB în Edjouma. Să fie sănătos! Îi plătim contractul, să se antreneze. E posibil să facă (n.r. pe supăratul), dar dacă facem punem pofta în cui”, a concluzionat patronul celor de la FCSB.

pentru 25 de milioane de euro, însă între timp s-a răzgândit și acum anunță că are un singur obiectiv, ca echipa sa să mai joace măcar o dată în grupele Ligii Campionilor. În acest sens, Gigi Becali se pregătea în luna mai să investească serios în transferuri în această vară, cel puțin 5 milioane de euro.

”Nu mai are rost să vorbim despre vânzarea echipei, acum vreau campionatul, visez la Liga Campionilor, vreau primăvară europeană în Liga Campionilor! Eu nu vreau puțin, vreau mult! Nu vorbim despre oferte acum, vorbim despre campionat! Dacă luăm titlul, mai bag 5 milioane de euro! Sau 3-4, nu știu. Mai cumpăr doi fundași centrali, un mijlocaș și un atacant”, declara Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali a avut inclusiv negocieri pentru a vinde echipa cu omul de afaceri Simion Apreutese, însă în cele din urmă discuțiile nu s-au mai concretizat. ”Am avut ieri o negociere, a venit omul, un român, care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că alta este situația. Dacă iau campionatul, costă 40, dacă nu-l iau rămâne 25. Este un om de afaceri român, cică are 3.000 de angajați, firme în Franța, Germania, Spania, Italia”, declara Becali.

