Beinur Nuredin a povestit cum i-a salvat viaţa lui Adrian Mititelu Jr.: “Mi-a spus un doctor să îl ţin într-o parte! Noroc cu ambulanţa că a venit repede”. Exclusiv

sâmbătă noapte când a luat o supradoză de pastile neidentificate şi a rămas inconştient. , care a chemat imediat ambulanţa.

Beinur Nuredin a povestit cum i-a salvat viaţa lui Adrian Mititelu Jr.: “Mi-a spus un doctor să îl ţin într-o parte!”

Acest prieten este nimeni altul decât Nuredin Beinur. Omul de afaceri constănţean a vorbit pentru FANATIK despre acest subiect, povestind că l-a Mititelu Jr. era inconştient, iar el a primit instrucţiuni de la un medic despre cum trebuie să procedeze:

Bună ziua. Adrian Mititelu Jr. spune că a avut norocul să îl găsiți dumneavoastră în apartament. Cum s-a întâmplat să fiți exact atunci acolo?

– Da… Păi mi-a dat un mesaj că eu îl lăsasem să vadă meciul acasă. Am fost împreună, am mâncat. Am fost să îl iau după meci şi l-am găsit întins acolo.

Era inconştient?

– Era, cât de cât. Am chemat imediat ambulanţa. Am întrebat cum se procedează cu chestiile astea, chiar nu mă pricepeam. Mi-a zis un doctor să îl ţin într-o parte şi noroc cu ambulanţa că a venit foarte repede şi chiar le mulţumesc prin intermediul dumneavoastră.

“A fost şi meciul Dinamo cu FC U Craiova, cred că asta l-a durut cel mai tare pe el. Ştia că dacă nu câştigă se poate duce în Divizia B”

Pentru că eraţi apropiat de Adiţă, ştiaţi să aibă probleme?

– El avea probleme şi cu fotbalul, şi cu astea… Altele sunt problemele care contează.

Îl consuma şi fotbalul?

– Da, îl consuma şi fotbalul. Mai multe chestii care sunt. Ca orice tânăr. Eu l-am lăsat la fotbal. A fost şi meciul Dinamo cu FC U Craiova, cred că asta l-a durut cel mai tare pe el. Cred că şi altele. Ştia că dacă nu câştigă se poate duce în Divizia B. Era un meci decisiv.

“Este totul bine, nu mai are nicio stare. Şi-a revenit, este tânăr”

Deci l-aţi lăsat acasă să vadă meciul şi după v-aţi întors după el?

– Da, mi-a trimis mesaj el să vin să îl iau.

Aţi mai vorbit cu el acum după ce şi-a revenit?

– Da, sigur. Este totul bine, nu mai are nicio stare. Şi-a revenit, este tânăr. Asta este viaţa.