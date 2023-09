Bergodi a dezvăluit la “Suflet de rapidist” cum a pregătit Oțelul – Rapid

Antrenorul din Giulești a vorbit despre următorul duel din SuperLiga. pentru Oțelul Galați – Rapid București. Tehnicianul italian este de părere că elevii săi vor avea parte de un meci greu contra formației lui Dorinel Munteanu.

Bergodi a dezvăluit cum a pregătit Oțelul – Rapid

La SUFLET DE RAPIDIST, Cristiano Bergodi a dezvălui cum a pregătit meciul Oțelul – Rapid. Tehnicianul italian a discutat despre modul în care s-au antrenat elevii săi și despre meciul amical cu Metaloglobus. Antrenorul din Giulești este de părere că următorul meci al formației sale din SuperLiga, va fi unul greu. Motivul este intensitatea de care dă dovadă echipa antrenată de Dorinel Munteanu.

“Sunt perspective frumoase. Sperăm că vom reîncepe bine următoarea săptămână, pentru că duminică vom avea meci cu Oțelul Galați. Am avut o pauză și am lucrat bine și un pic tare, cu greu. Am încărcat și asta s-a văzut și în meciul cu Metaloglobus, unde am pierdut. Am făcut 6 antrenamente în fiecare jumătate de zi și a fost greu și dur pentru băieți.

Pe mine nu mă interesează acel rezultat. Trebuie să lucrezi din greu în cele două săptămâni, că altfel nu are rost. Dacă faci o săptămână ușor doar ca să câștigi meciul cu Metaloglobus, înseamnă că nu ai făcut nimic. O săptămână ne-a fost de folos pentru a le încărca puțin motoarele, iar săptămâna aceasta o luăm puțin mai ușor pentru a fi proaspeți în meciul cu Oțelul Galați.

Noi încercăm mereu să jucăm la victorie, dar va fi un meci foarte greu. Am văzut cum joacă Galațiul și va fi un meci foarte greu. De regulă la echipa lui Dorinel Munteanu antrenamentele sunt foarte intense și se bazează mult și pe acest lucru în timpul meciului. A făcut și meciuri bune cu Petrolul și cu Voluntari. Deci, este un meci greu.”, a declarat Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, despre Kevin Soni, noul atacant de la Rapid

, dar și despre posibilitatea ca Rapidul să joace cu doi atacanți: “E un jucător care la 1.83 are 85 de kilograme. Nu este chiar un pivot, dar se pliază bine cu un alt atacant. Atunci putea fi Dugandzic și cu Rrahmani pentru că se pliau bine. Dugandzic mai puternic, Rrahmani mai mobil, cobora între mingi, la combinație.

Erau un cuplu foarte bun. Așa e acum și cu noul transfer. Nu e un jucător la fel de puternic, dar e un jucător, are o înălțime bună. E un stângaci, are fuleu bun, e bun unu contra unu. Se poate juca și cu doi atacanți, depinde de moment.

Depinde când îți poți permite luxul de a juca cu doi atacanți. Un mijlocaș ofensiv poate face mai bine legătura decât 2 atacanți. Noi jucăm în acest sistem 4-2-3-1 cu atacant și doi mijlocași care stau acolo, sunt mai defensivi ca un atacant, dar tot ofensivi.

Noi nu jucăm cu defensiv, interi le putem spune. În echipa noastră toți sunt ofensivi. Nu știu cine spune că sunt defensiv. Și la Sepsi jucam deschis, eram o echipă care jucam pentru faza ofensivă. Acum ei cu Ciobotariu sunt mai pragmatici, e greu să le dai gol.”

