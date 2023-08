Bergodi a vorbit despre plecările lui Costache și Kait. Ce spune de Tudor Băluță

Cristiano despre plecarea lui Valentin Costache la Apollon Limassol, echipa antrenată de românul Bogdan Andone în Cipru. Deși nu a reușit să marcheze în tricoul „alb-vișiniu”, antrenorul italian a apreciat felul în care se pregătește jucătorul de 25 de ani.

Bergodi a vorbit despre plecările lui Costache și Kait de la Rapid

Valentin Costache a fost deja prezentat la Apollon Limassol, unde a efectuat primul antrenament sub supravegherea lui Bogdan Andone. Jucătorul de 25 de ani a ajuns gratis în Cipru. Cristiano Bergodi l-a lăudat pe fostul fotbalist al Rapidului, mai ales pentru pasele decisive oferite în meciurile cu Botoșani și FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu Valentin. Se antrenează foarte bine. Am vorbit cu Bogdan Andone, pentru că el antrenează acolo în Cipru (n.r. Apollon Limassol) și îl vrea.

De Valentin nu pot să spun nimic de rău pentru că atunci când a intrat a dat două pase de gol în remiza cu Botoșani, pasă de gol la Voluntari pentru Dugandzic. Este un jucător bun, se antrenează foarte, foarte bine, exemplar”, a declarat Bergodi, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Cristiano Bergodi a remarcat prestația foarte bună a lui Xian Emmers în derby-ul cu Farul (3-1), când mijlocașul belgian a reușit să marcheze. Italianul speră ca Mattias Kait, care mai are contract până în vara anului 2024, să-și prelungească șederea în Giulești.

„Ieri a fost o surpriză foarte bună Emmers și mă bucur, pentru că va veni și Kait din urmă. Probabil se va înțelege măcar cu clubul pentru un contract nou. E bine, sunt mulțumit”, a mai spus Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Bergodi despre transferul lui Tudor Băluță la Rapid

De asemenea, Cristiano Bergodi . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că giuleștenii forțează transferul mijlocașului campioanei Farul, iar Dan Șucu și Victor Angelescu au pus pe masă 650.000 de euro.

Cristiano Bergodi a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului lui Gică Hagi. Totodată, fostul antrenor de la Sepsi este mulțumit cu lotul pe care îl are la dispoziție. „(n.r. îl vreți pe Băluță de la Farul) Conducerea știe, nu pot să spun.

Sunt mulțumit cu acest lot. (n.r. vă place Băluță) Este un jucător bun. La Farul toți jucătorii sunt buni. Acum mă focusez cu acest grup de jucători și cu care se poate face treabă bună.

ADVERTISEMENT

Borza, bine. Este un copil. Are curaj, dă totul. E normal pentru că e un copil, dar un jucător bun foarte, foarte bun, nu se panichează când are mingea la picior, urcă. Are tehnică bună, stângaci, de obicei stângacii sunt buni. Mă bucur pentru el, ne poate ajuta cu regula U21”, a încheiat Cristiano Bergodi.

FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, LIVE, doar pe www.fanatik.ro. Ulterior, emisiunea se vede ÎN PREMIERĂ pe canalul de Youtube FANATIK, dar și pe paginile de Facebook Horia Ivanovici și FANATIK, luni, marți și vineri, ora 17:30.