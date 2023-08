Bergodi și-a ieșit din minți. „Ești un antrenor slab!” Ce l-a enervat teribil

Cristiano Bergodi . Echipa nu are un start de sezon excelent, dar italianul vrea să aducă titlul în Giulești la finalul acestui sezon.

Cristiano Bergodi, enervat teribil

Cunoscut ca un antrenor cu coloană vertebrală, Cristiano Bergodi este deranjat că i se reproșează că nu este un antrenor bun, spunând că el a făcut performanțe peste tot la echipă.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor de la Sepsi OSK, Universitatea Craiova ori FC Voluntari spune că merită mai mult respect pentru tot ce a realizat la echipă, spunând că cine nu are încredere în el poate veni la antrenamente.

”Nu vreau să fiu arogant. Am 23 de ani de când antrenez. Rezultatele te țin într-o echipă. Mă deranjează că nu există respect. Criticile personale mi s-au părut prea multe. Sunt atâția ani de când sunt aici, sunt antrenorul străin cu cele mai multe meciuri.

ADVERTISEMENT

Am citit, am auzit ce s-a vorbit. Am încredere în ceea ce fac. Am văzut că în emisiuni mi se spune: ești un antrenor slab, nu faci nimic. Veniți unul să vedeți antrenamentele, să vedeți dacă nu facem nimic. Pe la spate îmi spun că sunt slab. Cum sunt slab, am 18 ani aici. Unde am fost? Am fost la Voluntari, i-am salvat.

La FCSB am mers în Europa League, cu șase victorii din șase. Ok, ne-am certat după. Am un caracter așa, nu merit călcat pe picior, a colonaă vertebrală.

ADVERTISEMENT

La Craiova eram la patru puncte de CFR când am intrat în playoff și am ajuns să jucăm cu titlul pe masă. Primul an când am venit, nu știam nimic. Finala cu Rapidul din Cupă a fost pierdută în prelungire, cu FC Național. Sunt primul antrenor care a dus CFR pe al treilea loc”, a spus Cristiano Bergodi, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția lui vine la doar o zi Rapid a învins Farul cu 3-1 și și-a luat revanșa pentru acel 7-2 din sezonul precedent.

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea moderată de HORIA IVANOVICI, este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30 și în reluare pe Facebook și Youtube, de la ora 17:00.

ADVERTISEMENT