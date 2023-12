Bernd Storck, mulțumit după Oțelul – Sepsi 2-3: „Știm ce avem de făcut!”

Antrenorul covăsnenilor și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să obțină o victorie într-o deplasare dificilă, dar își dorește de la elevii săi să fie mult mai atenți la faza de apărare, pentru a nu mai avea emoții pe finalul confruntărilor.

Bernd Storck, mulțumit după Oțelul – Sepsi

Bernd Storck a fost mulțumit după victoria obținută de : „Știu ce avem de făcut, nu e ușor să rămâi concentrat întotdeauna 90 de minute.

În general, sunt foarte mulțumit de cum am jucat. Pe contraatac am pierdut mingea, iar în această atmosferă, cu suporterii alături de gazde nu a fost ușor.

Am avut noroc și în finalul meciului, dar până la urmă e un rezultat meritat. Trebuie să ne pregătim pentru următorul meci, să jucăm mai bine și luăm cele trei puncte”.

„Important e să nu-ți pierzi mintea!”

„Important e să nu-ți pierzi mintea, să nu faci greșeli, terenul a fost rapid, când am avut ocazia să atacăm, am făcut-o foarte bine. Matei a ajutat echipa, am marcat goluri frumoase.

Trebuie să ne gândim la următorul meci, duminică avem un meci seara târziu. Trebuie să recuperăm jucătorii care au probleme și să ne concentrăm pe următoarele meciuri”, a .

„Suntem bucuroși de victorie, acum lucrurile s-au așezat mai bine la echipă. Trebuie să continuăm la fel și să câștigăm următorul meci, chiar dacă va dificil”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.

„Mă bucur pentru că am marcat și pentru că mi-am ajutat echipa. A fost ziua lui tata săptămâna trecută și am vrut să-i dedic un gol, dar nu am reușit atunci. Așa că i-l dedic astăzi!

Se simte schimbarea, antrenamentele sunt mai dure, atmosfera este una foarte bună la club. Mister a venit de puțin timp la echipă, dar ne simțim cu toții bine”, a spus Cosmin Matei, mijlocașul lui Sepsi.