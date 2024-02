Bernd Storck și-a certat un jucător direct pe teren după FCSB – Sepsi 1-0. Faza din prelungiri pe care i-a reproșat-o

Covăsnenii și pot considera că au trecut pe lângă o oportunitate mare de a încurca liderul, care .

Scandal pe teren între un jucător și Bernd Storck după FCSB – Sepsi 1-0

La finalul partidei FCSB – Sepsi 1-0, din etapa a 25-a din SuperLiga, antrenorul Bernd Storck a explodat din cauza faptului că echipa sa a plecat cu mâna goală de la acest joc și s-a certat pe teren cu unul dintre jucătorii săi.

ADVERTISEMENT

Imediat după ultimul fluier al arbitrului Adrian Cojocaru, tehnicianul german s-a îndreptat către mijlocașul Ion Gheorghe, care fusese introdus pe teren abia în minutul 87, și a început să-l apostrofeze pe acesta.

Storck a fost extrem de nemulțumit de faptul că jucătorul nu a trimis o centrare cum trebuie pe finalul întâlnirii și Sepsi a ratat o oportunitate de a avea o ultimă ocazie cu FCSB. Ion Gheorghe nu a rămas impasibil și a încercat să-i explice antrenorului ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Storck crede în play-off

La flash-interviu, Bernd Storck nu a amintit de acest incident, a vorbit despre faptul că echipa sa nu a reușit să-și creeze ocazii prea mari de gol și crede în continuare în șansele de a prinde un loc de play-off.

”Am jucat împotriva unei echipe care are multe puncte în plus față de noi. Am făcut un meci bun încă din primul minut. Bineînțeles, au avut și ei ocazii. Am făcut un joc bun, dar în ultima treime nu ne-am remarcat. Nu am reușit să înscriem. Am avut câteva ocazii, doar. Trebuie să înscriem!

ADVERTISEMENT

Mă uit la echipa mea și cred că a fost maximul pe care l-am putut da. Am vrut să-i provocăm mai mult, să venim cu o ultimă centrare mai bună. E doar un punct, totuși, față de locul șase. E încă la mâna noastră și mai sunt meciuri de jucat”, a declarat Storck.

Aganovic dă vina pe lipsa inspirației

”Rezultatul este negativ. Nu am reușit să luăm niciun punct. Am încercat, am jucat împotriva unei echipe. Am avut momente când am jucat bine, trebuie să luăm ce e bun și să încercăm să îmbunătățim ce nu a fost bine. Suferim la finalizare, la ultima pasă, avem două meciuri grele și încercăm să intrăm în play-off.

ADVERTISEMENT

Din păcate, am prestat și etapa trecută, și azi un joc colectiv bun, dar am suferit la finalizare. Trebuie să încercăm să ne trezim! Trebuie să arătăm bine contra Farului. FCSB arată bine, au calitate individuală, fac diferența, sunt o echipă puternică”, a spus Cosmin Matei.

”Diferența a fost făcută de calitatea lor individuală din atac, de o sclipire a lui Băluță. Asta ne-a costat. Am pregătit bine meciul, am stat sus. Nu au jucat ce știau, dar, din păcate, nu am fost inspirați să băgăm mingea în poartă. Astăzi am făcut un meci foarte bun, am recuperat mingi, păcat că nu am avut ultima pasă. Nu am jucat rău”, a afirmat Adnan Aganovic.