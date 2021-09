Betty Blue a postat un mesaj emoționant în memoria mamei sale, Fănica. Fiica lui Florin Salam se gândește mereu la cea care i-a dat viață și care ar fi împlinit 39 de ani pe 11 septembrie.

Soția lui Florin Salam s-a stins din viață pe 12 aprilie 2009, iar manelistul și copiii lui au trecut prin clipe extrem de dificile în acea perioadă. Betty a postat o fotografie cu mama ei pe rețelele sociale, de care îi este foarte dor.

Betty Blue, mesaj emoționant în memoria mamei sale, Fănica. Ce a transmis fiica lui Florin Salam

a postat un mesaj emoționant în memoria mamei sale, Fănica, la mai bine de 12 ni de când s-a stins din viață. Fiica lui Florin Salam nu a încetat niciodată să se gândească la femeia care i-a dat naștere.

Tânăra a postat o fotografie cu mama ei, alături de o descriere emoționantă. Soția lui Florin Salam ar fi împlinit 29 de ani pe 11 septembrie.

„Astăzi ar fi fost ziua ei… Pentru mine, ea încă este prezentul, nu trecutul. Cea care mi-a dat viață o voi iubi la infinit #Mama”, a scris Betty Salam pe contul de Instagram.

Urmăritorii cântăreței i-au lăsat sute de comentarii la această postare. Mulți dintre ei au remarcat asemănarea dintre Betty Salam și mama ei și i-au transmis mesaje de încurajare.

„Cât de mult semeni cu mama ta. Dumnezeu s-o odihnească!/ Foarte frumoasă mamă ai avut, iar tu semeni leit cu ea! Odihnă veșnică printre îngeri!/

Sunteți ca 2 picături de apă! Mama ta trăiește în tine și prin tine! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Ce spunea Florin Salam despre moartea soției sale, Fănica Stoian

În urmă cu câteva luni, F Fănica Stoian s-a stins din viață în aprilie 2009, iar cântărețul a trecut prin clipe foarte grele. Interpretul de manele a recunoscut cât de greu i-a fost să-și revină din șoc.

Florin Salam a declarat că a stat închis într-o cameră mai bine de o lună de la tragicul eveniment. Acesta nu a mai fost capabil să-și reia activitatea muzicală o perioadă, marcat de trecerea în neființă a femeii iubite.

„Iubirea îmi dă și viață, dar mi-o și ia. Eu de aia sufăr mult… Prima dată a fost atunci când am pierdut-o pe mama copiilor mei, pe Fănica. Atunci… nu știu dacă pot să descriu… mai ales când am auzit. Am crezut că am dispărut și eu.

Mă uitam pe un geam, vedeam situația și nu îmi venea să cred. Nu știam cum să prezint eu. Durerea era cum era (…)

Nici nu știam ce să hotărăsc, cum să fac. Am înnebunit. Am stat vreo lună și ceva închis într-o cameră”, a dezvăluit Florin Salam, în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici.

Inițial, artistul le-a spus copiilor că mama lor este plecată în străinătate, neștiind cum să le dea vestea tragică.

Fănica Stoian s-a infectat cu virusul Hepatitei C, care i-a cauzat ciroza. Aceasta avea nevoie de un transplant, însă nu s-a găsit niciun donator în timp util. După ce a intrat într-un blocaj renal, femeia a intrat într-o criză de septicemie, cauzându-i decesul, scrie