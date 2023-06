Bianca Brad, dezvăluiri emoționante despre un subiect tabu: “Mi-am ținut fetița în brațe, fără viață”

Bianca Brad a trecut prin clipe cumplite, care au marcat-o profund. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa actriță povestește cât de greu i-a fost să depășească acele momente. În plus, fostul manechin a vorbit și despre cum a reușit să se vindece cu ajutorul divinității.

Bianca Brad, durere fără margini: “Mi-am luat la revedere de la ea, când a murit”

Celebra actriță a făcut declarații despre din viața ei. Bianca Brad mărturisește că una dintre cele mai grele încercări pe care i le-a dat viața a fost pierderea fiicei sale. A urmat o perioadă dureroasă pentru frumoasa vedetă, care a rămas profund marcată de drama pe care a trăit-o.

“Am trecut prin multe încercări grele și foarte grele. Una dintre ele a fost moartea fetiței mele. Clipele în care mi-am ținut fetița în brațe, fără viață și mi-am luat la revedere de la ea, când a murit.

Și tot calvarul care a urmat, se numără printre cele mai grele momente prin care am trecut. Aș putea încadra toate încercările foarte grele, la cele mai grele, pentru că, deși au fost diferite, au avut un impact uriaș asupra mea”, a declarat Bianca Brad pentru FANATIK.

Bianca Brad, despre relația cu Dumnezeu: “Credința mută munții”

Viața i-a oferit momente grele de cumpănă actriței. Tocmai de aceea, și-a găsit refugiul și alinarea în credință. Cu toate că a avut clipe în care a simțit că se îndepărtează de Dumnezeu, Bianca Brad spune că divinitatea a ajutat-o foarte mult. Pierderea fiicei sale și încercările la care a supus-o viața au făcut-o pe îndrăgita actriță , care i-a dat putere să meargă mai departe.

“Momentele cumplite prin care am trecut m-au apropiat mai mult de divinitate, dar în egală măsură m-au și îndepărtat în anumite situații. Credința mea a fluctuat, dar m-a ajutat enorm.

Mai ales în acele clipe atunci când a fost reperul meu principal și sursa mea principală de putere si speranță. Tot ce pot să spun este că un lucru este cert, Credința mută munții din loc”, a mai spus frumoasa actriță.

Bianca Brad întinde o mână de ajutor părinților care au suferit pierderi tragice: “Mă împlinește”

Fostul manechin a devenit consilier, chiar dacă nu a renunțat la dragostea pentru scenă și film. Fiind o fire empatică, face tot posibilul să ajute oamenii din jurul ei. Bianca Brad recunoaște că au fost momente când a fost rănite de persoanele apropiate. Cu toate acestea, cel mai mult o împlinește atunci când le este alături sufletește oamenilor.

“Din afară pare ca m-aș fi reprofilat și, într-un fel așa este. Dar, de fapt, e o întoarcere la ce m-a pasionat mereu. Pentru că de mică am avut înclinația de “a fi acolo” pentru cei în nevoie și am acționat ca atare. Înainte de a intra în lumea filmului, am cochetat cu ideea de a studia pedagogia sau de a face facultatea de drept. Tocmai pentru ca îmi doream să pot ajuta oamenii.

Apoi, după ce am înființat Organizația E.M.M.A., fără să vreau, dar prin munca dedicată părinților care au pierdut un copil, am făcut un fel de consiliere. Să fiu sufletește alături de oameni mă împlinește cel mai mult.

Pentru ca eu pur și simplu iubesc oamenii, chiar dacă am fost foarte rănită de mulți. Poate tocmai acest lucru mă ajută și mai mult să înțeleg, pe fondul meu deja empatic”, a adăugat Bianca Brad pentru FANATIK.