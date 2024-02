Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, dezbrăcați de secrete, în dormitor! Ce a ieșit la iveală

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu realizează săptămânal diferite emisiuni, provocări în cadrul vlogului pe care îl au împreună pe YouTube. În cel mai recent episod, cei doi foști concurenți de la Puterea dragostei i-au primit pe urmăritori în cel mai intim loc al casei lor: dormitorul.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu le-a arătat dormitorul fanilor

Fiecare dintre ei a primit un set de șapte întrebări din partea producătorilor . Întrebările au fost gândite cu scopul ca telespectatorii să îi cunoască mai bine pe prezentatorii lor preferați.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au trebuit să spună, printre altele, pe ce parte a patului dorm. Bruneta a mărturisit că mereu doarme spre ușă, către ieșirea din dormitor. Bogdan a dezvăluit că, pentru a dormi bine, beai un ceai înainte de culcare.

este legată de lenjeria intimă a celor doi foști participanți la Puterea dragostei. Bianca Comănici a spus că ei nu îi plac deloc pijamalele, plus că la ea e mereu cald în casă.

Apoi, de la WowNews au trebuit să spună ce au în frigider în momentul filmării vlogului. „Bogdan sigur are frigiderul gol, că stă mai mult plecat. Eu n-am mare brânză, pentru că am tot fost plecată, plus că a fost și mama pe la mine cu diferite chestii”, a dezvăluit Bianca Comănici.

Bruneta încă mai cumpără lucruri pentru casa în care s-a mutat

Bianca și Bogdan au trebuit să treacă apoi un alt test. Cei doi le-au arătat fanilor că sunt destul de ordonați, fiecare lucru având locul lui în șifonier. Amândoi țin foarte mult la articolele vestimentare pe care le au, cele care se șifonează ușor fiind puse la loc de cinste.

Legat de casa în care stă, Bianca Comănici a ținut să precizeze că locuința este nouă și încă mai cumpără diferite obiecte de care are nevoie.

„Caut lucruri care pot scoate casa în evidență. Lucruri mici, detalii mici, care fac diferența”, a completat Bianca Comănici.