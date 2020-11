Bianca de la Puterea Dragostei, în doliu. Concurenta a pierdut o persoană dragă

Bianca Ana-Maria Sandu, una dintre fostele concurente ale show-ului matrimonial „Puterea Dragostei”, este în doliu. Tânăra din sezonul 3 de la Kanal D și-a pierdut în urmă cu foarte puțin timp o persoană extrem de dragă.

Mai exact, bruneta suferă după bunica sa care a decedat recent. Fosta participantă este extrem de supărată, motiv pentru care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde a lăsat și o imagine din locuința bătrânei.

Tânăra era foarte apropiată de bunica sa care a crescut-o și pe care a iubit-o enorm, pierderea acesteia lăsând un gol imens în sufletul Biancăi Sandu de la Puterea Dragostei.

Bianca de la Puterea Dragostei și-a pierdut bunica. Tânăra, în doliu

„Dumnezeu să te ierte bunica mea care m-ai crescut… te voi iubi toată viața mea, ne-a distrus plecarea ta”, a scris Bianca de la Puterea Dragostei pe InstaStory.

Tânăra s-a remarcat în cadrul competiției de la Kanal D, în ciuda faptului că a petrecut foarte puțin timp în casa din Istanbul. Frumoasa brunetă a plecat în Turcia cu gândul de a-l cuceri pe Akebono, dar în cele din urmă nu a ales niciun băiat.

Bianca Sandu nu a format niciun cuplu, părăsind emisiunea la scurt timp după ce a plecat peste hotare. Bruneta și-a văzut speranțele spulberate, în momentul de față revenind în brațele bărbatului cu care a fost timp de un an și patru luni.

„E o relație la început. Nu am arătat pentru că nu știu exact ce va fi. Am fost împreună cu el și înainte. Când am ieșit din casă, eu l-am căutat.

Pentru mine a fost un test, mi-am dat seama că nu e nimeni să-mi placă, așa că atunci când m-am întors mi-am dat seama pe cine vreau cu adevărat”, a declarat fosta concurentă de la Kanal D, notează wowbiz.ro.

Bianca Sandu a lucrat o perioadă de timp în cabinetul unui renumit notar din Capitală. Bruneta era asistenta personală a notarului Remus Zamfirescu, soția bărbatului fiind verișoara cântărețului Pepe.

Potrivit stirilekanald.ro, prin intermediul jobului tânăra a intrat în contact cu vedete renumite din showbiz-ul autohton precum: Raluca Bădulescu, Cătălin Botezatu, Mitoșeru, Adrian Cristea, Tania Budi sau Oana Roman.