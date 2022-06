Bianca Drăgușanu a avut interdicție la nunta lui Florin Salam. Adevăratul motiv pentru care nu l-a însoțit pe Gabi Bădălău. Exclusiv

Florin Salam s-a căsătorit săptămâna trecută cu Roxana Dobre, la malul mării, însă Bianca Drăgușanu a lipsit de la nunta manelistului, în timp ce Gabi Bădălău a venit însoțit de sora lui. FANATIK a aflat adevăratul motiv pentru care fosta asistentă TV nu a venit la eveniment.

De ce nu a mers Bianca Drăgușanu la nunta lui Florin Salam

Bianca Drăgușanu nu a fost prezentă la , care a avut loc săptămâna trecută. Cei doi s-au căsătorit la malul mării pe 1 iunie, într-un decor de poveste.

Gabi Bădălău, care este bun prieten cu manelistul, a mers alături de sora lui, Sabina, la evenimentul care a avut loc pe o plajă din Mamaia.

Inițial, Bianca Drăgușanu a fost invitată la eveniment de către Roxana Dobre, însă nu a onorat invitația din cauza faptului că Florin Salam nu ar fi vrut-o la nunta lui.

Interpretul de manele i-ar fi interzis Roxanei Dobre să o primească pe fosta asistentă TV la nuntă din cauza incidentului care a avut loc în aprilie, atunci când Bianca Drăgușanu a fost acuzată de agresivitate la o petrecere dată de Gabi Bădălău.

La petrecerea respectivă se afla și Florin Salam, înconjurat de mai multe frumuseți, conform informațiilor noastre. Imediat ce cântărețul a plecat de la petrecere, Bianca Drăgușanu ar fi sunat-o pe Roxana Dobre, căreia i-ar fi dezvăluit totul, povestindu-i, cu lux de amănunte, ce făcea partenerul ei acolo.

Contactată de FANATIK, Bianca Drăgușanu a refuzat să vorbească despre relația pe care o are, în prezent, cu Florin Salam și Roxana Dobre și a afirmat că nunta celebrului manelist este un subiect lipsit de interes pentru ea.

“Nu mă interesează nunta lui Florin Salam, nu mă interesează acest lucru. Nu vorbesc despre persoane care pentru mine nu există.”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Florin Salam și Roxana Dobre s-au căsătorit în fața a 150 de persoane pe o plajă din Mamaia. Petrecerea a avut loc într-un local exclusivist de la malul mării. Au făcut cununia civilă și religioasă în aceeași zi.

Bianca Drăgușanu, acuzată că ar fi agresat câteva fete la petrecerea dată de Gabi Bădălău

Conform informațiilor noastre, Bianca Drăgușanu a căzut în dizgrația lui Florin Salam, după ce a încercat să-i strice liniștea în casă, imediat după scandalul care a avut loc în timpul unei petreceri organizate de Gabi Bădălău.

Vă reamintim că, în aprilie, lună în care a avut loc petrecerea cu pricina, Bianca Drăgușanu a fost acuzată de violență. O tânără a susținut , cât și pe alte persoane prezente acolo cu o bâtă de baseball.

“M-am dus cu două prietene, am mers strict la petrecere. (…) A coborât Gabi după noi, am urcat, am stat, am povestit, am băut timp de o oră. După o oră a apărut Bianca Drăgușanu cu o bâtă de baseball. A vrut să ne bată pe toate. Nu știu cum a aflat că suntem acolo. (…)

Prima dată i-a luat pe toți la bătaie, pe cine a prins. I-a lovit pe toți din ce am văzut. Ea era nervoasă, vă dați seama. Credea că am mers să facem ceva cu Bădălău, dar noi chiar nu aveam treabă cu el.

Timp de 15 minute ne-a bătut pe toate cu bâta de baseball încontinuu. (…) Am încercat să găsim un taxi, nu am găsit. A coborât Bianca și ne-a lovit pe toate. Mie mi-a spart capul. Pe corp sunt toată plină de vânătăi.

A dat și în celelalte două fete, dar ele au reușit să intre într-o mașină. Abia după 15 minute am reușit să găsim un taxi ca să plecăm de acolo.”, a explicat tânăra prezentă la petrecere, la .

Reacția Biancăi Drăgușanu după ce a fost acuzată de violență

s-a enervat după ce a aflat de petrecerea care a fost dată în apartamentul în care locuia și ea, așa că a mers să vadă ce se întâmplă. Bianca Drăgușanu a explicat că nu este genul de persoană care să recurgă la violență și că acuzațiile sunt exagerate.

Fosta soție a lui Victor Slav susține că nu a lovit pe nimeni la petrecerea respectivă, ci doar a intrat în propria casă pentru că avea cheie.

“Eu sunt o doamnă, dar nu suport trompetele astea de oraș. Eu dacă vreau să fac ceva fac, dar nu este așa cum se spune. Se exagerează. Tot ce mă deranjează pe mine este că o femeie, nu dau nume, vine fără dovezi. Mi se pare așa.

Eu muncesc de o viață pentru numele meu. Eu nu susțin violența, dar dacă mă deranjează ceva, impun respect. Eu m-am dus la mine acasă și am deschis cu cheia ușa casei. Eu nu sunt Batman. (…)

Eu nu lovesc și nu bat. Să fim serioși acum, aia dacă era lovită și bătută și așa mai departe, apărea la televizor după o săptămână? Nu se ducea la IML, nu îmi făcea reclamație, ceva? Stătea așa? Haideți să fim realiști.”, spunea Bianca Drăgușanu, în emisiunea , de la Kanal D, după incident.