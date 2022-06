Bianca Drăgușanu, adevărul despre relația cu Gabi Bădălău: ”El este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune și cu rele”. Interviu exclusiv

Bianca Drăgușanu ne vorbește despre promisiunea făcută lui Gabi Bădălău, bărbatul pe care îl iubește și cu bune și cu rele. Recunoaște că se gândește la căsătorie chiar dacă nu știe niciodată ce se poate întâmpla în relație și este convinsă că a greșit atunci când și-a făcut viața privată… publică.

Bianca Drăgușanu și promisiunea făcută lui Gabi Bădălău: ”Nu voi mai vorbi despre relația noastră”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Bianca Drăgușanu ne povestește amintirile ei din copilărie și relația cu părinții ei, divorțați de când ea și sora ei erau mici. Ne spune motivul pentru care a fost exmatriculată de la liceu și ce relație a avut și are cu sora ei mai mică. Bianca ne dezvăluie cum este viața de mamă, ce bucurii ii aduce Sofia și ne spune adevărul despre relația ei cu Victor Slav. Își asumă că, de 15 ani, este permanent în vizorul presei și ne spune ce profesie ar fi avut dacă ar fi urmat alt drum în viață.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul asta?

-Eu sunt superstițioasă și mi-e frică să le spun, să nu cumva să nu se mai îndeplinească. Per total planurile mele sunt aceleași, apar proiecte noi, mereu leg câte un contract de imagine, eu vând foarte bine. Dacă-mi dai să vând aer, atunci aer o să vând foarte bine.

Bianca Drăgușanu își aduce aminte de copilărie:” Aveam mâinile și picioarele rupte în fiecare lună”

Cum a fost copilăria ta la Călan? Îți mai aduci aminte cum te distrai?

-Am fost un copil năzdrăvan, impunător și cu o personalitate accentuată, de fapt am fost un copil-lider. Dacă-mi spuneai că nu pot să fac ceva, făceam de 2 ori și aș fi făcut și poză dacă se putea, ca să demonstrez. Aveam mâinile și picioarele rupte în fiecare lună. Eram Alfa printre copii, mă știa tot blocul și tot orașul. Mă îmbraca mama frumos cu rochiță și fundițe și eu mă cățăram în copac să fur cireșe. Mă băteau babele și aruncau cu pietre după mine, iar eu le arătam fundul. Eram copilul problemă din sat, unde îmi ziceai să nu mă duc acolo mă duceam.

”M-au exmatriculat pentru purtare, am avut o altercație cu profa de engleză”

Cum a fost perioada liceului? Cum te țin minte profesorii? Aveai vreo poreclă, vreo gașcă de fete cu care te distrai?

-Ca să mă înțelegi, în 4 ani am schimbat 5 licee. 4 le-am schimbat normal și la al 5-lea m-au exmatriculat. Deși am terminat bacul cu 9, notă mare, că de deșteaptă sunt deșteaptă, de cuminte n-am prea fost, m-au exmatriculat pentru purtare, am avut o altercație cu profa de engleză care era tinerică și geloasă. Bibi mi se spunea la liceu. N-am avut trupă de majorete, dar îmi plăcea să prezint concursurile de Miss.

Ai fost mai mult fata mamii sau fata tatii? Ce relație ai avut cu părinții tăi?

-N-am fost nici fata mamii, nici fata tatii. Eu eram aia rea, năzdrăvană, iar tata era plecat mereu în cantonament și mama la serviciu. Îi iubesc foarte mult și ei pe mine. Părinții mei au divorțat când eu eram foarte mică și am rămas cu tata, iar cu mama mă vedeam când putea. Tata, mai mereu plecat, așa că eu stăteam cu sora mea.

”Ne băteam în fiecare zi, ca băieții, până ne rupeam maiourile” își aduce aminte Bianca Drăgușanu de sora ei

Când eram mici ne băteam în fiecare zi, ca băieții, până ne rupeam maiourile de pe noi. Tata când pleca ne lasă bani de mâncare și el pleca mult, de luni până vineri. Eu de banii mei luam farduri și jucării și sor-mea cumpăra mâncare. Lua un iaurt, mânca și punea o liniuță să știe unde rămăsese. Eu venea, mâncam, puneam liniuța mai jos. Evident că mă prindea și mă bătea, chiar dacă era mai mică decât mine. Acum suntem cele mai bune prietene, ne ajutăm chiar dacă am avut o copilărie atipică. Pentru că mama era departe nu-mi aduc aminte nici de Crăciunuri nici de alte sărbători.

”Mama este îngerul meu, cea mai importantă ființă din viața mea” spune Bianca Drăgușanu despre cea care i-a dat viață

Cum este mama Bianca? Ce-ți place să faci cu Sofia?

-Eu am noroc mult de tot cu mama, pe care o consider îngerul meu, cea mai importantă ființă din viața mea. Eu sunt plecată de dimineața până seara pentru eu sunt stâlpul casei, eu fac grădina, eu aduc bani în casă, sunt și femeie și bărbat. În familia noastră suntem noi trei, eu mama și Sofia. Mama este ajutorul meu numărul unu. Nici nu mă gândesc cum ar fi fost dacă nu ar fi fost mama, cred că pe mine mă iubește foarte mult Dumnezeu.

”A fost cea mai frumoasă vacanță din viața mea”

Ne place să mergem în parc cu bicicletele, cu rolele, la zoo și la mall, mai plecăm într-o vacanță. Le-am dus acum la Dubai că nu au fost niciodată, a fost cea mai frumoasă vacanță din viața mea. Am stat într-un super hotel, le-am dus peste tot. Acum aș vrea să mergem și în Antalya.

Ce lucruri ai învățat de la Sofia?

-De la am învățat că lacrimile sunt prețioase și că dragostea vine din inima, suflet și din vene, și din infinit.

Adevărul despre relația Biancăi Dragușanu cu Victor Slav: ”Legătura dintre ei este foarte frumoasă”

Cum este relația Sofiei cu tatăl ei? Stă cu ea, petrec vacanțe împreună?

-Tatăl ei o iubește foarte mult și mi-aș dori să aibă mai mult timp pentru ea. Atunci când își permite își petrec timpul împreună și se distrează foarte tare. Legătura dintre ei este foarte frumoasă. Mi-aș fi dorit să-și permită mai mult timp pentru Sofia, deși știu că o iubește mult.

”Nu sunt genul de mama melodramatică și lacrimogenă”

Cum se simte Sofia după operație?

-Copilul meu este o luptătoare, ca mine. A fost una dintre cele mai grele situații prin care am trecut. Nu a fost ușor să-mi văd copilul anesteziat și cu branulă. Dar o aveam pe mama lângă mine, că mă iubește Dumnezeu mult de tot. Asta-i viața, nu fac o dramă din situațiile astea grele, din păcate există chestii și mai grave. Nu sunt genul de mama melodramatică și lacrimogenă. I-am zis ”hai că trecem și peste asta, mă ai pe mine și pe Buni, trebuie să fi puternică, o să trecem peste”

A existat un moment în viața ta când ai spus: Nu mai pot?

-Nu, nu a existat. Nu-mi permit drame și să nu mai pot deoarece, dacă eu nu mai pot, atunci cine poate? Eu și când nu mai pot tot mai pot puțin.

Dacă ar fi să o iei de la început, ce greșeli nu ai mai repeta?

Probabil anumite contexte, anumite relații din viața mea, sigur nu le-aș mai repeta.

Regretul Biancăi Drăgușanu: “Aș fi fost cel mai tare medic estetician de pe planetă, nu doar din Europa”

Care este cel mai mare regret al tău?

-Dacă aveam bani și niște părinți care să-mi rupă lingura de lemn pe fund, azi cred că eram cel mai bun medic estetician. Singurul meu regret este că nu am făcut facultatea de medicină eram bombă acum. Sunt foarte documentată în sensul asta și aș fi fost cel mai tare medic estetician de pe planetă, nu doar din Europa. Sunt fascinată de medicina estetică.

”Eu sunt foarte stăpână pe situație, nu pierd niciodată controlul”

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Tot ce este legat de sănătatea copilului meu, în rest pentru mine nu contează nimic. Uneori eu sunt cel mai îngrozitor lucru pentru mine, dar trec peste asta că mă iubesc rău de tot. Sunt foarte stăpână pe situație, nu pierd niciodată controlul, nu am fost niciodată pe dramă. Din cauza experiențelor și a vieții a trebuit să fiu mereu puternică deși mi-aș fi dorit să fiu o prințesă, și nu una războinică.

”Nu mă consider puternică, chiar sunt așa” se autocaracterizează Bianca Drăgușanu

Cât la sută este adevărat din ce s-a scris despre tine? Te-ai enervat vreodată?

-Eu nu mă sensibilizez niciodată. Eu mă enervez și scuip flăcări, mă supăr rău de tot. Sunt o persoană care nu sunt dărâmată și nu intru în depresie, de mine nu are cum să se lipească depresia. Nu mă consider puternică, chiar sunt așa. Nu am avut situații în care să mă pierd cu firea. Eu și dacă derapez la volan calc frâna și ambreiajul, nu pun mâinile la ochi.

Am o relație foarte bună cu presa, vorbesc cu jurnaliștii, am trecut prin diverse situații, am și oameni cu care am empatizat și alții care nu m-au simpatizat deloc. Am avut destule articole răutăcioase și am reușit să le combat cu adevărul. Eu nu am mințit niciodată, am fost mereu asumată, am avut probe cu care să dovedesc că am dreptate. Titlurile mi-au făcut numele, de 15 ani încoace. Bune sau rele, titlurile m-au ajutat.

Bianca Drăgușanu, despre Cătălin Botezatu: ”Cade mereu în picioare, este o adevărată enciclopedie”

Ce înseamnă pentru tine Cătălin Botezatu?

-Un prieten foarte bun, un bărbat foarte bine îmbrăcat, foarte inteligent, m-a ajutat mereu. Cătălin cade mereu în picioare, este o adevărată enciclopedie, mereu am avut ce învața de la el. Este un super prieten pe care te poți baza. Am o prietenă, mama ei a murit de cancer, iar soțul ei a fost model pentru Cătălin. El a ajutat-o necondiționat, dar nu s-a mai putut face nimic. Cătălin te ajută fără să vrea nimic în schimb și nu zice nimic la ziar. Dacă ai nevoie de ajutor el nu spune niciodată nu.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre Gabi Bădălău: ”Ne apropiem de 2 ani de relație, el este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele”

S-a scris mult despre tine și Gabi Bădălău. Ce înseamnă Gabi pentru tine? Te vezi imbătrânind alături de el?

-I-am făcut lui Gabi o promisiune, că nu voi mai vorbi despre . El este un om deja destul de terfelit de presă pe anumite subiecte, eu am făcut o promisiune că n-o să mai vorbesc. Ne apropiem de 2 ani de relație, el este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele, am trecut prin diverse situații împreună, dar am rămas cu el. Dacă au trecut 2 ani înseamnă că există sentimente puternice. Acum nu știu…și dacă spun la altar sau pentru totdeauna, nu ști ce se poate întâmpla. De aia vreau să mă țin de promisiune și să merg pe principiul că un om valorează cât cuvântul lui.

”Dacă aș fi reușit să-mi țin viața personală mai privată pesemne aș fi fost mai fericită”

Viață este imprevizibilă, dar sentimentele sunt reale. Nimic nu este pentru totdeauna, nu ști ce se întâmplă mâine. Dacă aș fi reușit să-mi țin viața personală mai privată pesemne aș fi fost mai fericită, dar niciodată nu este prea târziu să încerc să fac asta. Dacă Dumenzeu l-a pus în viața mea și încă mai există, înseamnă că există și lucruri în inimă, cum zice fiică-mea. Nu vreau să mai vorbesc despre relația mea pentru că vreau să fiu fericită. Relațiile mele au fost mega mediatizate și nu a fost bine. Eu nu regret nimic, dar vreau să ajung să spun: sunt foarte fericită. Sau nici măcar să spun, să trăiesc asta pur și simplu.

Au vuit ziarele că ai fi însărcinată…

-Nu știu de unde le-a venit că eu nu am spus niciodată asta. Și dacă eram nu spuneam până nu mi se vedea burta. Unele au zis și la 8 luni. Dacă mai fac un copil îl vreau la pachet cu familie, vreau să aibă un tată asumat, familie adică, să nu-l cresc și pe al doilea cu mama. Eu nu fac un copil doar ca să fac un copil sau că-mi promite un bărbat o viață mai bună. Îmi ofer singură o viață mai bună.

Bianca Drăgușanu, despre tinerețe: ” Acum am 40 de ani și cred că sunt cea mai frumoasă”

Ce simți când te uiți acum la pozele tale de acum 20 de ani? Cât de mult te-a costat, psihic, să ajungi să arăți atât de bine?

-Eu sunt tunată, dar dacă nu ai pe ce, degeaba te chinui. Dacă nu ai caroseria mișto degeaba te tunezi. Mă uit la pozele de acum 20 de ani și văd că eram frumoasă și atunci. Eu nu beau alcool, nu mă droghez, dorm 8 ore pe noapte orice ar fi, nu mă culc niciodată cu machiaj pe față, sunt curată emoțional, sunt corectă. Când mă uit la pozele cu mine îmi spun ce șmecheră eram atunci și acum sunt și mai șmecheră. Eu sunt aceeași Bianca, dar cea mai bună varianta a ei. Acum am 40 de ani și cred că sunt cea mai frumoasă.

”În afară de faptul că dau mii de euro pe haine, alt viciu nu am”

Mi-au trebuit 20 de ani să-mi dau seama că, dacă mă duc de 3 ori pe săptămâna la solar, nu e bine. Despre culoarea părului…ce să-ți spun, nici nu mai știam ce culoare de păr am. De doi ani jumate nu mă mai vopsesc, nu mai port extensii. 20 de ani mi-au trebuit ca să-mi iubesc părul natural, să fiu frumoasă cu un bronz organic. Acum 10 ani făceam insolație că nu mă dădeam decât cu ulei de măsline și stăteam cu orele la soare. Acum sunt un om documentat și echilibrat și, în afară de faptul că dau mii de euro pe haine, alte vicii nu am.

La ce viciu alimentar nu ai renunța niciodată?

-Zahărul este cel mai mare drog de pe planetă. La un moment dat, în viața mea m-am confruntat cu un diabet, și de atunci nu mai consum. Cele mai mari vicii sunt zahărul și sarea, dar la sare nu pot să renunț. Nici la condimente. Eu mănânc și dulceață de ardei iute, am ardei iute și în cremele pe care le folosesc.

Spune-mi 3 calități și 3 defecte ale tale.

-Sunt un om ambițios, corect și loial. Sunt o luptătoare, nu mă dau înapoi de la nimic. Doamne ferește să înceapă un război că eu nu fug, iau pușca și în linia întâi sunt. Iar ca defecte…sunt prea impulsivă, vulcanică și irascibilă. Spun lucruri foarte grave pentru că, de multe ori, nu mă pot controla.