Bianca Drăgușanu s-a despărțit recent de Gabi Bădălău, după ce au petrecut aproape două luni împreună, iar fosta asistentă TV a trecut deja mai departe alături de un alt bărbat, judecând după postările de pe rețelele sociale.

Viața amoroasă a Biancăi Drăgușanu a fost un adevărat carusel anul acesta, dar și anul trecut, după numeroase despărțiri și împăcări cu Alex Bodi, pe care l-a părăsit definitiv în toamna lui 2020.

Se pare că blondina iubește din nou și nu ezită să afișeze acest lucru în mediul online. Bineînțeles, nu a dezvăluit cine este noul bărbat care i-a furat inima, însă frumoasa vedetă a dat de înțeles că este mai mult decât o prietenie.

Bianca Drăgușanu are deja un nou iubit? Cu cine a fost surprinsă, la scurt timp după despărțirea de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-ar fi spus deja „adio” după scurta relație pe care au avut-o. S-au cuplat de sărbtori, s-au întâlnit în Dubai și au „fugit” în Maldive, unde blondina a fost tratată regește, în cele mai scumpe și exclusiviste locații de pe insulă.

Deși fosta prezentatoare de la Kanal D nu a spus niciodată că ar forma un cuplu cu Gabi Bădălău, declarațiile și ipostazele în care a fost surprinsă alături de el o trădează. La scurt timp după ce au încheiat relația, se pare că blondina a mers deja mai departe și are pe cineva în viața ei.

După ce s-a întors de la antrenament, Bianca Drăgușanu a filmat câteva imagini dintr-un bolid condus de un bărbat, însă a lăsat să i se vadă doar mâna de pe schimbătorul de viteze.

Ceea ce i-a surprins pe internauți a fost inima pe care a ales să o atribuie fotografiei. După aceea, cei doi au mers la un restaurant cu decor romantic, unde s-au delectat cu cele mai fine preparate.

Bianca Drăgușanu a declarat că nu a fost niciodată împreună cu Gabi Bădălău, deși l-a atacat subtil, după ce a fost surprins alături de câteva domnișoare la o petrecere. Cu toate acestea, blondina susține că între ea și fostul Claudiei Pătrășcanu este doar o relație de prietenie.

Legat de bărbatul misterios cu care a luat cina, fosta asistentă a lui Capatos a declarat că este avocatul ei, care îi este un bun prieten.

„Ce despărțire frate, am zis eu vreodată că am fost într-o relație?! Am fost prieteni și suntem prieteni! Dacă suntem prieteni eu n-am nimic de obiectat, prietenii ies cu prietenii, am ieșit cu avocatul care e și prietenul meu!”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.