Bianca Drăgușanu, decizie clară după despărțirea de Alex Bodi: ”Vă dau un indiciu”

Bianca Drăgușanu i-a anunțat pe fani că vrea să uite de clipele grele din viața ei și să meargă mai departe. Fosta asistentă TV a luat o decizie radicală după despărțirea de Alex Bodi și s-a gândit să plece într-o vacanță.

La o lună după scandalul care a zguduit din temelii lumea showbiz-ului românesc, Bianca a hotărât să pună capăt relației cu afaceristul și să-și vadă de viață alături de fiica ei, Sofia.

Vedeta a plecat în vacanță pentru a se relaxa și a uita de probleme cu fostul partener de viață, care a făcut-o să treacă prin clipe de coșmar, relatează cancan.ro.

Ce decizie a luat Bianca Drăgușanu după despărțirea de Alex Bodi

Bianca Drăgușanu nu mai putea îndura relația tensionată pe care o avea cu Alex Bodi și s-a hotărât să o încheie după ultima lor ceartă. În urmă cu o lună, toată lumea a fost șocată atunci când fosta asistentă a lui Dan Capatos a ieșit din mașină vânătă și desfigurată, semn că a fost victima afaceristului din Mediaș.

Vedeta a plecat într-o vacanță pentru a lua o pauză de la problemele care au fost tot mai multe în ultima perioadă, însă nu le-a dat detalii fanilor despre locația în care s-ar putea afla.

“Și am plecat în vacanță, exact ce aveam nevoie! Ghiciți unde? Vă dau un indiciu: este un loc călduros, așa că mi-am luat o geantă plină de ochelari de soare”, a scris aceasta pe Instagram.

Din păcate, fanii nu au putut să ghicească unde se află Bianca Drăgușanu după ce aceasta a dezactivat comentariile la fotografii. Din imaginea postată, putem observa că șatena este cât se poate de relaxată, semn că avea nevoie de o evadare din problemele personale care au tulburat-o în ultimul timp.

Imediat după despărțirea definitivă de Alex Bodi, Bianca și-a scos certificat de la Institutul Național de Medicină Legală care să-i ateste bătaia încasată de la afacerist, potrivit sursei citate mai sus.

Bianca Drăgușanu a fost victima violenței domestice acum o lună, însă l-a iertat pe Alex Bodi crezând că relația lor va funcționa din nou. Se pare că împăcarea nu a durat foarte mult, iar vedeta se bucură de momentele de libertate pe care i le oferă statutul de femeie singură.

Creatoarea de modă a vorbit recent pe InstaStory despre viața ei în urmă cu câteva zile și a mărturisit prin ce greutăți a trecut și cum s-a schimbat în tot acest timp.

“Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am aflat despre mine în toți acești doi ani! Eu, de exemplu, n-am știut despre mine că pot să tolerez anumite situații. Eu nu am știut despre mine că pot fi manipulată ușor. Eu nu am știut despre mine că am teamă de anumite contexte sau de anumite situații. Eu știu despre mine că am putut!

Eu știu despre mine că am putut să mă compromit în anumite situații, cu toate că, știind adevărul, știam ce va urma. Știam că este ca un cerc vicios și știam că voi ajunge tot în același punct dacă iert. Drept dovadă, am ajuns în același punct în care, ca să mă simt eu eliberată, trebuie să vă spun adevărul. Pentru că doar adevărul te eliberează și, da, adevărul se află tot timpul”, a explicat Bianca Drăgușanu.