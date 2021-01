Bianca Drăgușanu, gata de nuntă! Și-a ales rochia de mireasă: „Va fi ceva spectaculos”

Deși au trecut doar câteva luni de când s-a despărțit de Alex Bodi, Bianca Drăgușanu este pregătită să-și pună din nou pirostriile. Ba chiar a pus la punct toate detaliile ce țin de organizare, și-a ales cu mare atenție rochia de mireasă și ne promite un spectacol de neuitat.

Credeați că două ținute (una pentru cununia religioasă, iar cealaltă pentru petrecerea care se va încheia dis de dimineață) vor fi suficiente pentru blondină? Ei bine, veți fi surprinși să aflați că aceasta a decis să poarte nu mai puțin de 10 rochii pe parcursul întregului eveniment.

După vacanța romantică petrecută alături de Gabi Bădălău în cele mai frumoase și îndepărtate colțuri ale lumii, fosta asistentă TV s-a convins că fiul senatorului PSD este bărbatul cu care trebuie să-și petreacă tot restul vieții.

Bianca Drăgușanu se pregătește de nuntă. A fost aleasă chiar și rochia de mireasă

„La nunta pe care urmează să o am eu, pentru că mă voi căsători, asta e clar, va fi ceva spectaculos. Indiferent că vrei să faci o nuntă de 50, 100 sau 500 de persoane.

Rochia mea vreau să fie ca prima pe care am purtat-o când m-am căsătorit. Mie îmi plac astea tip sirenă, care se mulează mișto pe talie. Voi avea 10 rochii la nunta mea”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Albă, tip sirenă și cu o trenă foarte lungă. Așa va arăta rochia cu care viitoarea mireasă își dorește să atragă toate privirile la nunta ei. Nu știm exact când va avea loc mult așteptatul eveniment, dar un lucru e cert: va fi un spectacol total.

„În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță.

O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto.

Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim.

Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”, a mai spus fosta asistentă TV.