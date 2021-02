Bianca Drăgușanu, probleme serioase de sănătate. Vedeta suferă de o boală fără leac

Bianca Drăgușanu se confruntă cu probleme serioase de sănătate, fosta asistentă a lui Dan Capatos mărturisind că suferă de o boală fără leac. Blondina a mărturisit că boala s-a dezvoltat pe fond nervos în urmă cu ani buni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare de la Kanal D suferă de o boală foarte gravă de mai bine de 10 ani, când a aflat că are diabet. Fosta soție a lui Alex Bodi a aflat despre problemele medicale după ce o perioadă a avut serioase căderi de calciu și glicemia scăzută.

Boala a fost pusă și pe curele de slăbire pe care Bianca Drăgușanu le-a ținut în perioada copilăriei, vedeta riscând să aibă complicații dacă nu ține cont de indicațiile primite din partea cadrelor medicale care îi monitorizează organismul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu are diabet. Cum a aflat blondina despre boală

Bianca Drăgușanu a mărturisit că a ajuns la insulină, în special atunci când are crize. Momentan frumoasa blondină nu este dependentă de injecțiile cu insulină, însă medicii au avertizat-o să ia în serios boala pentru că nu este de glumit cu ea.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede.

ADVERTISEMENT

Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic și sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. În urma unor analize am descoperit că sunt bolnavă.

Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez și trebuie să țin regim alimentar strict”, declara Bianca Drăgușanu în urmă cu câțiva ani pentru click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Blondina nu este singura vedetă din showbiz-ul autohton care suferă de „boala secolului 21”, printre acestea numărându-se Johnny Răducanu sau Dragoș Bucur. Aceștia sunt nevoiți să țină un regim foarte strict și să aibă grijă la glicemie.

„Nu e o boală care să te îngenuncheze. Diabeticii cam știu despre ce vorbesc eu, există un soi de auto-educare pe care trebuie s-o aplici și odată făcută asta lucrurile devin mult mai ușoare decât îți închipui, și pe mine chestia asta m-a ajutat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu glumesc uneori și spun că dacă nu aveam diabet aveam multe alte boli. Dar având diabet, a trebuit să elimin multe alte lucruri dăunătoare din viața mea”, spunea recent actorul și prezentatorul de la „Vise la cheie”, Dragoș Bucur.