Bianca Drăgușanu sau Daria Radionova? Cine arăta mai rău înainte de operațiile estetice – Foto

Bianca Drăgușanu și Daria Radionova sunt două dintre cele mai controversate iubite ale lui Alex Bodi. În prezent, afaceristul are o relație cu blonda, însă, până nu de mult, îi jura iubire veșnică rusoaicei stabilite la Londra.

Fanatik a realizat un top imagini din tinerețe, chiar dinainte de operațiile estetice, cu cele două dive care fac furori pe rețelele de socializare.

Vedetele nu arătau la fel, medicul estetician având un rol important în schimbarea fizionomiei lor.

Bianca Drăgușanu și Radia Radionova – care arăta mai rău?

Fosta prezentatoare TV are un milion de urmăritori pe Instagram, unde multe domnișoare o laudă pentru calitățile ei fizice. În prezent, blonda are un trup bine sculptat, se pozează și filmează zilnic la sală, însă nu mereu a arătat așa.

După ce a trecut pragul medicului estetician, Bianca Drăgușanu și-a făcut următoarele intervenții chirurgicale și estetice, în valoare de 50.000 de euro:

fațete dentare (15000 de euro) și-a scos alunițele de pe corp (200 de euro intervenția) operație pentru modificarea nasului (3000 euro) 2 operații de implant mamare (7000 de euro în total) liposucție, pentru eliminarea grăsimii de pe abdomen (2000 de euro) injecții cu botox în față o dată la câteva luni (300 de euro) și-a subțiat gambele (5000 de euro) injecții cu acid hialuronic în buze și în fața (300 de euro) implant fesier (5000 euro) extensii din păr natural (1000 de euro)



” Nu am lentile de contact, sunt ochii mei naturali. Acum nu port gene false, deși le mai folosesc câteodată. Mă costă 30 de lei. Le mulțumesc părinților mei pentru acești ochi. Extensiile pe care le folosesc sunt din păr natural și costă 300 de euro. Buzele sunt injectate, am acid hialuronic băgat de 2 ori, adică 600 de euro. Nu am rinoplastie, este nasul meu, care arată altfel de când am slăbit cele 35 de kg. Dinții nu i-am schimbat, am fațete pentru că am vrut dinți foarte albi. Am dat pe ele 10.000 de euro. Este vorba despre igienă și sănătate. Asta e tot ce am la nivelul feței, pomeții și bărbia sunt intacte. Sânii i-am operat o singură dată, am dat 2.500 de euro pe ei. Nu am mai făcut alte îmbunătățiri. Atunci nu aveam bani și m-am târguit ca pentru un sac de cartofi. I-am zis că am doar 2.000 de euro, slăbisem mult și am zis măcar una să mi-o facă.

Am zis că fac orice, dau cu mătura, cu mopul. Aveam un complex, am slăbit și sănii mi s-au lăsat. Am alunițe scoase cu laserul, una am făcut-o chiar data trecută. Nu e periculos să le scoți, ci să le ții, pentru că din cauza soarelui se schimbă. Eu nu am dat bani pe intervenție, dr. Kasem a făcut-o fără bani. Intervenția cred că ar costa 200 de euro. Nu mi-am scos nicio coastă, îmi fac radiografie să vedeți că le am pe toate. La picioare am intervențiile la tibie. Aș vrea să îmi schimb picioarele cu totul pentru că am dureri groaznice. Tot ce am făcut acolo a fost strict medical. Nu pot estima costul lor. Mai pui la ele și drumul și cazarea, cam 2.000 de euro. Ca să ai un posterior de invidiat, trebuie să șții în ce poziție să stai. Ca să par mai slabă, trebuie să fiu filmată de jos în sus. Fondul de ten cu care îmi acopăr picioarele costă 30 de euro pe lună.”, spunea, înainte să-și mai facă și alte modificări corporale, Bianca Drăgușanu.

Daria Radionova, rivala vedetei TV, nu este nici ea străină de operațiile estetice. Bruneta din Londra l-a zăpăcit pe Alex Bodi cu formele ei rubesiene, însă felul în care arată se datorează tot chirurgiei estetice.

La fel ca și în cazul Biancăi Drăgușanu, tânăra milionară din Rusia, stabilită în Londra, a intervenit masiv asupra corpului său. Astfel, ea a modificat:

operație la nas

intervenție de mărirea fundului

implant mamar

injecții cu botox

liposucție la nivelul abdomenului

și-a mărit buzele cu acid hialuronic

gene false

Așadar, două dintre cele mai frumoase femei din showbiz, dar și din inima lui Alex Bodi, sunt, de fapt, două fete banale, dacă e să nu luăm după cum arată ele în realitate, fără intervenția vreunui medic estetician.