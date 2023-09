Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai halucinante declarații: ”Un bărbat sărac e un bărbat prost. De ce să stau cu un sărac”

Fosta soție a lui Victor Slav a făcut una dintre cele mai Pentru blondină „un bărbat sărac e un bărbat prost”. Vedeta a mai subliniat că nu este genul de persoană care să accepte să stea cu un sărac.

Bianca Drăgușanu, protagonista unei dezvăluiri șocante. Ce părere are blondina despre bărbații care nu au succes financiar

Bianca Drăgușanu este protagonista unei dezvăluiri șocante. Blondina a spus ce părere are despre bărbații care nu au succes financiar, după ce în trecut a declarat că nu ar vrea să se plimbe cu o Skoda Octavia.

Pentru actuala iubită a lui Gabi Bădălău contează foarte mult ca partenerul de viață să aibă . Mai mult consideră că un bărbat care duce lipsă de finanțe este unul „prost” și de la care nu are nimic de învățat.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost.

Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine”, a spus Bianca Drăgușanu pentru .

Bianca Drăgușanu, conștientă de afirmațiile sale controversate

Bianca Drăgușanu este perfect conștientă că afirmațiile sale sunt unele extrem de controversate și care s-ar putea să devină virale pe rețelele de socializare. Vedeta recunoaște că este oprită frecvent în trafic de bărbați care au Skoda.

„Nu, frate, stai liniștit”, este răspunsul pe care fosta moderatoare de la Kanal D îl oferă de fiecare dată, mai arată sursa menționată mai devreme. Frumoasa blondină subliniază încă o dată că nu are o problemă cu mașina.

„Puteam să zic Trabant, că e același lucru. Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună?”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

În aceeași notă, fosta soție a lui Victor Slav susține că trebuie să se gândească la fiica sa, Sofia, și la viitorul ei. Acesta este motivul pentru care niciodată nu va avea o relație cu un bărbat care are mai puțini bani decât produce ea.