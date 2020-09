Bianca, înșelată de Livian cu Florentina? Fanii Puterea Dragostei vor lua foc. Ce s-a aflat acum

După o perioadă în care a încercat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor, Livian s-a hotărât să rupă tăcerea. Le-a confirmat fanilor săi că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florentina, femeia pe care a cunoscut-o când încă locuia sub același acoperiș cu Bianca.

De altfel, dezvăluirile tânărului i-au făcut pe admiratori să creadă că focoasa brunetă este responsabilă pentru destrămarea cuplului pe care îl îndrăgesc atât de mult. În cel mai recent vlog al său, acesta a cerut ca noua sa iubită să nu mai fie atacată.

„Asta denotă ce fel de oameni sunteți voi”, le-a transmis fiul lui Nelson Mondialu celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare. E greu de crezut, însă, că mesajul său va pune capăt comentariilor răutăcioase.

Bianca și Livian s-au despărțit din cauza Florentinei? Ce spune fostul concurent de la Puterea Dragostei

„N-are rost s-o atacați. Asta denotă ce fel de oameni sunteți voi. Voi ați dat încontinuu ca niște războinici d-ăia orbi. Vă zic direct.

Am jucat un rol din martie, am strâns din dinți, am lăsat capul jos. Am în mine o perversitate foarte mare, pe care o aplic în cazuri extreme. Am luat-o pe fata asta (n.r. Bianca) și am adus-o în punctul în care e acum.

O iau și pe fata asta și, în viziunea mea, o iau și o aduc unde îi e locul în capul meu. Acum suntem în cunoaștere. De ce? Fetele au tendința să se piardă în detalii, nu să evolueze.

Puteți să mă numiți „Sfântul femeilor” pentru că orice femeie o pot tranforma într-o doamnă din toate punctele de vedere. Ăsta-s eu, un golănaș, un derbedeu, cum vreți voi. Pe ea am cunoscut-o de câteva luni bune, prin intermediul unui prieten.

A fost o relație de prietenie, a fost alături de mine în momente grele. Am apreciat asta la ea. Ziceți că vrea să-mi mănânce banii și urmăritorii. Nu vrea să-mi mănânce nimic. Legat de chestia cu logodna, a fost o demonstrație din partea ei.

Și-a pus că e logodită ca să nu-i mai dea mesaj băieții. Ea încearcă că vrea ceva serios cu mine. Suntem în perioada de cunoaștere. N-ar trebui să ne aruncăm niciunul, nici ea nu știe ce prezint eu. După cum ați văzut, vă pot aduce în orice sentiment. Să fiu al naibii, cred că trebuia să fac școala de actorie”, a dezvăluit Livian.

