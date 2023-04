Alin Chirilă, eliminat de la Survivor! Ultima ceartă cu Andreea Moromete, epocală

Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România! Planul foștilor Războinici a dat roade, iar în fața Faimoasei Carmen Grebenișan nu a avut nicio șansă. Dar în ultimele zile petrecute în Republica Dominicană s-a certat la cuțite cu Andreea Moromete.

Alin Moromete a fost eliminat de la Survivor România

Războinicii și-au văzut dorința îndeplinită. După ce l-au trimis pe Alin Chirilă la vot cu Carmen Grebenișan, . care de-a lungul timpului a oferit mai multe informații din emisiuni ce s-au dovedit a fi adevărate, în ediția de miercuri, 19 aprilie 2023, fostul Războinic a fost eliminat.

ADVERTISEMENT

La ultimul traseu, Robert Moscalu l-a ales să fie căpitan, nu numai pentru a-i da ocazia să-și ia revanșa, dar și pentru că nu și-a dorit sub nicio formă să mai joace în echipă.

„De aia l-am ales căpitan. Să nu jucăm cu el. Să aibă parte de faimoși, că zicea că și el e Faimos”. Și deși până la un anumit punct punctajul a fost strâns, oamenii lui fostului Războinic au câștigat.

ADVERTISEMENT

În timpul meciului, Alin Chirilă a avut, însă și o revelație. Le-a explicat Faimoaselor ce a făcut greșit atunci când și-a gândit strategiile: „Știi ce n-am gândit noi bine mai devreme? De chestia asta cu… acum, de cinci la cinci cu votul comun.

Am zis că votez numai în partea aia, la Războinici, toată lumea a fugit. Eu n-am fugit de chestia asta. Sunt cinci la cinci. Puteam pune de la început 1-1 la vot. N-am făcut strategia. Pentru că tu ai, vrut, cumva, să mergi, așa, mai drept. Eu eram dispus să fac”.

ADVERTISEMENT

„Păi, drept, pentru că noi oricum mergem… Noi între noi nu ne votăm. Noi ce am vorbit cu Krișan, el oricum nu ar fi votat altfel”, i-a explicat Carmen Grebenișan lui Alin Chirilă, la Survivor România.

De ce s-a certat Alin Chirilă cu Andreea Moromete înainte să plece de la Survivor România

Înainte de a ieși de la Survivor România, însă, Alin Chirilă și Andreea Moromete au avut o ceartă epocală. În trecut au fost foarte buni prieteni, . De la tovarăși și confidenți a fost un pas mic, iar acum au ajuns la cuțite.

ADVERTISEMENT

Totul a pornit de la faptul că luptătorul a votat în ultimul consiliu, decizie pe care a explicat-o încă o dată. „De când am intrat la individuale am evaluat altfel jocul. De asta am și fost votat de foștii Războinici, că am vrut să fac treaba să fie un pic mai intensă, mai diferită. Aseară, la consiliu, când mi-a spus o anumită persoană că am votat-o pe Moromete. De ce nu aș vota-o? Am vreo datorie față de cineva, să nu votez pe cineva?”.

ADVERTISEMENT

„Problema e de ce ai mințit, că nu te-a întrebat nimeni nimic și ai simțit nevoia să vii să-mi zici că tu votezi Carmen și i-ai zis și ei”, a intervenit Andreea Moromete, de aici începând ultimul scandal cu Alin Chirilă la Survivor.

„Nu mai face fața asta. Că tu știi cine ești în spatele acestei fețe pe care o afișezi tu, frumușică. Tu știi cine ești în spate. Tu știi ce zace în spatele feței tale”, i-a spus luptătorul de MMA, iar răspunsul nu a întârziat să apară.

„N-am avut niciun contact cu tine de o săptămână și simt că…”, „Nici să nu mai ai! Încheie discuția cu mine, că n-am ce discuta cu tine. N-am ce discuta cu persoane ca tine. N-o să ajungi niciodată să discuți cu mine de acum”, a întrerupt-o Alin Chirilă.

„Nu-ți mai suport fața”

Andreea Moromete i-a replicat că nu ea este cea care pornește discuțiile, și că Alin Chirilă o jignește în ultimul timp de când sunt la Survivor România. Atunci când luptătorul s-a luat la harță și cu Robert, căruia i-a spus că era primul vizat dacă lua imunitatea, fosta lui prietenă a intervenit, ceea ce s-a lăsat cu un alt val de cuvinte dure.

„Moromete nu știe că ea la primul vot pleacă acasă. A venit în ajutorul lui Robert, păpușa Chucky trebuia să iasă de sub pat. Nu-ți mai suport fața. (…) Vrei să deschid subiecte din trecut? Cu ce ai spus despre anumite persoane pe care acum le pupi în…? Maxim le-ai făcut pe la spate”, a avertizat-o Alin Chirilă.

„Cum ar fi eu să stau acolo pupăză și tu să mă faci cu ou și cu oțet?”, a răspuns Andreea Moromete acuzațiilor. Pe de altă parte, Carmen Grebenișan a dezvăluit că, în acest război, tinde să-i dea dreptate fostei Războinice.