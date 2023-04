Mihai Zmărăndescu l-a distrus pe Robert după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor: „Nu leagă limba de creier”

După ce Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România, Mihai Zmărăndescu a dezvăluit tot ce se petrece pe insula dominicană. Fostul Faimos este de părere că Robert a greșit atunci când și-a trădat prietenul și a lămurit de la ce a pornit, de fapt, scandalul pe care chiar el l-a avut cu Moscalu.

Mihai Zmărăndescu, dezvăluiri din culisesele eliminării lui Alin Chirilă de la Survivor

Chiar dacă a făcut parte din echipa Faimoșilor, după ce a ieșit de la Survivor, Mihai Zmărăndescu l-a susținut pe Alin Chirilă. , iar luptătorul este de părere că

„Alin ar fi trebuit, dacă nu câștiga emisiunea pe voturi, să câștige emisiunea din punct de vedere sportiv. Pentru că el a fost și este cel mai bun sportiv pe care Survivor l-a avut timp de patru sezoane în România. Cred că nu prea o să mai fie vizualizată așa emisiunea.

Din punct de vedere sportiv, odată ce a plecat și Remus și eu și Iftimoaie și Alin. S-au cam dus toți cei care oamenii așteptau să câștige. A mai rămas Dan Ursa și acum văd că Robert a început să fie destul de bun pe traseu. Dar niciunul din oamenii la care se așteptau majoritatea să câștige”, a declarat Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK, după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor.

„Robert este un băiat foarte ok, foarte de treabă, doar că nu leagă limba de creier când vorbește”

Mihai Zmărăndescu este de părere că Alin Chirilă trebuia să ajungă în finala Survivor, dar a fost tras în jos tocmai de faptul că a fost sincer și a spus lucrurilor pe nume. În ceea ce-l privește pe Robert Moscalu, Faimosul spune că, deși nu are neapărat intenții rele, adesea face afirmații pe care nu le gândește în prealabil.

„La fel cum am fost și eu, spune lucrurilor pe nume. Pentru că suntem amândoi luptători. Cu Robert am avut și eu un scandal. Robert este un băiat foarte ok, foarte de treabă, doar că nu leagă limba de creier când vorbește. Și asta e o problemă majoră pe care o are și ar trebui să și-o rezolve.

Pentru că nu poți să arunci cuvinte gen orfan, dacă chiar erau orfani, cum te scoteai. Alin a avut reacția asta pentru că nu poți să stai să fii maimuțoiul cuiva. După aia pici de fraier, că vii și te plângi. Omul și-a luat apărarea cum a putut.

Poate a fost agresiv verbal. Dar nu l-a atins, nu l-a împins, nu l-a înjurat. A fost ca între bărbați. Nu ai cum să stai ca momâia să nu spui nimic. Putea să o mascheze, dar te frustrezi când ești singur împotriva tuturor și încerci să faci dreptate. Dar nu poți când sunt atâția șerpi în jurul tău să mai fii cerebral în cuvinte”, ne-a spus, în exclusivitate, Mihai Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu a explicat scandalul cu Robert Moscalu de la Survivor

Pe de altă parte, Mihai Zmărăndescu a afirmat că Robert știe ce face și a fost conștient că îl va provoca pe Alin Chirilă. În același timp, a explicat cum au stat, în realitate, lucrurile în , în urmă căruia a fost acuzat de homofobie.

„N-ai cum să-ți dai seama. Are și Robert o vârstă. Nu poți să mergi pe premisa că la 25 de ani nu-ți dai seama ce faci. Își dau seama copii la 10 ani. Are glume proaste rău de tot. Chestia asta cu faptul că el e amuzant a pornit din faptul că face 20 de glume și îi ies câteva. Dar încearcă să facă cât mai multe și o dă în bălării. Și mie mi-a zis ceva de genul: ‘Pregătește-ți anusul pentru că o să-ți fac fisuri anale pe traseu’.

Și au bipăit ce a zis el și nu a avut legătura cu ceea ce am zis eu acolo. După aia pe mine m-a făcut homofob, că eu am zis că nu susțin genul ăsta de aberații în contextul în care eu sunt clar căsătorit cu o femeie. Cum fiecare are dreptul să-și apere genderul și eu mi-am zis opinia. Țin să precizez că n-am nimic. Cunosc oameni gay, care sunt foarte de treabă. E treaba lor ce fac ei acolo. Eu am treaba mea și am ținut să nu rezonez cu ceea ce spune Robert.

Pentru mine a fost un defavor bipul pe ce a zis el. Pentru că el a fost destul de scârbos în afirmații și destul de inapt, să zic așa. Pentru că nu poți să scoți altfel de cuvinte la televizor. Dar eu după am rămas prieten cu el. A venit, și-a cerut scuze. Probabil asta a făcut și cu Alin”, ne-a povestit Mihai Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu, de partea lui Alin Chirilă în scandalul de la Survivor: „Robert vorbea aiurea de Dan Ursa”

Din punctul său de vedere, Alin Chirilă nu ar trebui să-l ierte pe Robert Moscalu pentru că l-a dat afară de la Survivor. „Dar în locul lui Alin eu nu l-aș mai ierta pe Robert, pentru că i-a pus punct lui Alin în drumul lui către finală. Nu prea poți să ierți așa ceva. Pentru ce? Robert și-a luat destul de mult hate pe partea astea. Se vede că vorbește gura fără el și că a eliminat cel mai bun om din competiție și omul cu care rezona cel mai bine până în momentul ăla”.

În plus, Mihai Zmărăndescu a mărturisit că, până recent, Robert Moscalu nu avea numai cuvinte de laudă la adresa lui Dan Ursa. Cât despre scandalul în urma căruia Alin Chirilă ar fi fost sancționat dacă rămânea la Survivor România, fostul Faimos nu consideră că s-ar fi ajuns vreodată la violență fizică.

„Robert vorbea aiurea de Dan Ursa și după îi lua apărarea ca s-a luat Alin de el. Care Alin era prietenul lui. Nu este ok. Trebuie să rămâi până la capăt cu omul. Lumea a început să fie foarte sensibilă la orice cuvânt. O să ajungem în țara asta nu mai avem voie să vorbim. Sau să ne gândim de 10 ori înainte să scoatem orice cuvânt pe gură, că nu știi dacă se frustrează unul sau dacă se supără sau o să fie interpretat greșit.

Cum a fost Alin, a țipat puțin și a fost mai agresiv, tonul pe care l-a folosit a fost…Văd că prind chestiile astea la victimizare la televizor și că la oameni li se face milă de el. Nu ai de ce să-ți fie frică. Ai o clauză contractuală, nu o să dea nimeni în tine. Nimeni n-ar face asta. Plus că…cu probe tv te duci direct la răcoare. N-ai cum să dai în cineva. Chestia asta cu ‘Mi-e frică de el’, este o aberație, e doar o manipulare a publicului”, a explicat Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Cine mai are șanse să câștige Survivor România după eliminarea lui Alin Chirilă după spusele lui Mihai Zmărăndescu

„Ăștia îl și enervează pe Alin. Știu ce vor să facă. Vor să-l enerveze, să-și iasă din minți să-i creeze o idee cât mai proastă. E normal, ești singur împotriva tuturor. Cedezi psihic, încerci să faci dreptate și după aia sar toți. Eu știu, că am mai avut și eu probleme acolo. Vorbeam cu unul și se băgau toți. Te enervezi că nu știi cu cine să vorbești prima dată”, a continuat Mihai Zmărăndescu.

Cât despre posibilul câștigător Survivor România, după eliminarea lui Alin Chirilă, Mihai Zmărăndescu este de părere că lupta se va da între Războinicul Dan Ursa și Faimoasele Carmen Grebenișan și Ștefania Stănilă.

„Aveam Kamara și Alin Chirilă că o să câștige, de fapt, voiam. Acuma cred că Dan Ursa, Carmen sau Ștefania. Bianca nu cred că apucă finala după cum văd eu treaba. Ștefania este iubită de public, Carmen la fel, Dan Ursa la fel. Asta văd eu din ce am trăit acolo și din ce se dă la la televizor. Sau ultima surpriză Robert.

(…) Carmen cred că are cea mai putere pe voturi în momentul de față. Dan Ursa a fost văzut ca omul ăla simplu, care e idolul grăsuților din România acuma. E un om simpatic, care a prin la public. În ciuda aparenței lui fizice, a dovedit că este unul din cei mai buni pe sport. Dar are și Dan Ursa jocul lui, nu zic că e un băiat rău”, a concluzionat Mihai Zmărăndescu.