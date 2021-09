Bianca Rus a ajuns pe perfuzii. Cântăreața sătmăreancă a dezvăluit de ce suferă: „Tratamentul nu dă rezultate”

Bianca Rus a spus că vara aceasta a slăbit foarte mult pentru că a neglijat recomandările doctorilor în urma intervenției la stomac.

Cântăreața din Satu Mare a slăbit mai mult decât și-a propus, iar în ultima vreme nu o mai atrage deloc mâncarea.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil Celebrities 1 a mărturisit la Teo Show ce afecțiune i-a fost descoperită.

Bianca Rus a ajuns pe perfuzii. Suferă de anemie severă

Blondina a ajuns pe mâinile medicilor deoarece se simțea din ce în ce mai rău în ultima perioadă. Doctorul la care a apelat i-a spus că are anemie severă și i-a administrat niște perfuzii.

Bia a aflat apoi că are nevoie și de o transfuzie de sânge, moment în care s-a speriat foarte tare și a realizat că nu e de joacă.

Cea care a observat că nu se simte bine și că amețea des a fost mama ei, care a trimis-o la doctor.

„Este foarte adevărat că nu m-am simțit bine. E vorba de o anemie foarte severă. Eu am neglijat mâncatul, am fost mai mereu plecată. Nu am ținut cont de mese: am sărit câte o masă, am sărit și a doua masă… am pățit-o.

Fiind mereu pe drumuri, mă duceam pe la ai mei, mama mi-a spus că a văzut că tot amețesc, că încep să slăbesc. Mi-a zis să merg la doctor să văd ce e cu mine, că sunt bolnavă.

Hemoglobina mea este 7 și ar trebui să fie 14, 15, 16 cam așa. am zis că trebuie perfuzii, transfuzii de sânge. am început cu un tratament care nu prea dă rezultate. am luat toate vitaminele, toate medicamentele. Luni am ajuns la spital”, a povestit Bianca Rus la

Cântăreața, în căutarea partenerului imposibil?

a vorbit și despre viața ei amoroasă, unde cam bate vântul. Diva nu a găsit încă niciun bărbat potrivit pretențiilor ei. Bianca i-a spus lui Teo Trandafir că își dorește un bărbat frumos, bogat și care să nu aibă vicii.

I-ar plăcea să fie brunet, să aibă un fizic bine lucrat și să îl poată controla, căci nu ar accepta ca partenerul ei nici măcar să iasă în oraș cu băieții.