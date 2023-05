Biletele de avion se scumpesc accelerat. Destinațiile pentru care pasagerii au scos mai mulți bani din buzunar

Bilete de avion, scumpite de peste două ori mai repede decât rata inflației, în timp ce transportatorii profită de cererea tot mai mare de călătorii, care a sfidat tendințele economice generale.

Bilete de avion mai scumpe în ritm accelerat

pe mai mult de 600 dintre cele mai populare rute din lume au crescut cu o rată anuală de 27,4% în februarie, ultima lună pentru care sunt disponibile date, marcând a cincisprezecea lună consecutivă de creștere de două cifre, potrivit unei analize a a datelor furnizate de compania de specialitate Cirium. În schimb, inflația din SUA, un indicator al inflației globale în economiile dezvoltate, a crescut la mai puțin de jumătate din această rată în aceeași perioadă.

Datele au analizat prețurile pentru bilete de avion pe rutele populare din întreaga lume și au folosit tarifele medii pentru o singură călătorie în regim economic, fără taxe și comisioane. Au fost constatate creșteri semnificative ale prețurilor pe multe rute în acest an, în comparație cu nivelurile anterioare pandemiei.

Tariful mediu al unui zbor transatlantic la clasa economică, dus-întors, de la Heathrow din Londra la JFK din New York, a fost de 343 de dolari în luna februarie a acestui an, cu 23% mai mare decât în aceeași lună din 2019. Tarifele între New York și Singapore au fost cu 45% mai mari, la 887 de dolari, în timp ce biletele între Dubai și Frankfurt au crescut cu 51%, la 360 de dolari.

Șaizeci de rute cu cel puțin o etapă în America de Nord, dintr-un total de peste 300 de rute, au stabilit noi maxime în ultimele 12 luni, inclusiv șapte dintre acestea au stabilit un nou vârf în februarie.

Tarifele între Miami și Bridgetown, Barbados, au crescut cu 126% în anul până în februarie, iar prețul biletelor între Los Angeles și Mexico City International aproape s-a dublat – cele mai mari modificări de la an la an ale tarifelor aeriene cel puțin din 2014, primul an pentru care sunt disponibile date.

Disponibilitatea pasagerilor de a plăti tarife ridicate subliniază revenirea furibundă a cererii de zboruri în ultimul an și modul în care companiile aeriene se bucură de o revenire bruscă a norocului după pandemie.

Companiile aeriene raportează venituri record

American Airlines a raportat venituri record în primul trimestru în cele mai recente rezultate ale sale, în timp ce Lufthansa a declarat că se așteaptă ca profitul ajustat să depășească nivelurile din 2019 în această primăvară. Proprietarul British Airways IAG și Air France au prezis, de asemenea, sezoane de vară extraordinare în această săptămână.

vine într-un moment în care companiile aeriene transferă costurile ridicate către clienți, inclusiv combustibilul, forța de muncă și diferențele de curs pentru dolar pentru transportatorii din afara SUA.

Prețurile au crescut și din cauza faptului că mulți transportatori au întârziat în refacerea programelor de zbor de dinaintea pandemiei, în parte din cauza unei penurii globale de aeronave.

Analiștii au declarat că oferta relativ restrânsă de locuri într-o perioadă de cerere ridicată a contribuit la menținerea prețurilor la nivel ridicat și a împiedicat o supraofertă de noi capacități care să inunde piața și să determine scăderea tarifelor.

Companiile aeriene au fost unul dintre cele mai afectate sectoare în timpul pandemiei și își refac finanțele după ce au pierdut în total aproape 200 de miliarde de dolari între 2020 și 2022, potrivit organismului industrial Iata.