Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 4 decembrie 2021. Derby-urile din România și Germania ne aduc la Get’s Bet un câștig de aproximativ 400 de lei

Astăzi pariem pe două meciuri foarte tari din Liga 1 și Bundesliga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,94 la şi aşteptăm un profit foarte consistent.

Deschidem biletul de sâmbătă la pariuri cu meciul dintre Farul Constanța și Rapid, din etapa a 18-a a Ligii 1, care va lua startul la ora 21:30. Se anunță o partidă extrem de încinsă, deoarece distanța în clasament este foarte mică, iar ambele au ca obiectiv play-off-ul.

Al doilea duel propus pentru biletul zilei este „Der Klassiker” Borussia Dortmund – Bayern Munchen. Primele două clasate din Bundesliga se înfruntă pe Signal Iduna Park, începând cu ora 19:30.

Farul și Rapid aduc o cotă de 2,15 pe biletul zilei

Farul încearcă să recupereze distanța de locurile care duc în play-off. Înaintea etapei a 18-a, echipa lui Gică Hagi este pe locul 8, cu 26 de puncte, două mai puține decât Rapid și FC Botoșani, care ocupă pozițiile 5 și 6. „Marinarii” vin după două remize consecutive, cu UTA și cu Gaz Metan Mediaș. Pe ultima au obținut-o dramatic, .

Farul este echipa cu a doua cea mai bună apărare din Liga 1. Constănțenii au primit doar zece goluri până acum Doar CFR Cluj stă mai bine la acest capitol, cu opt goluri încasate. Farul n-a mai câștigat din 7 noiembrie, atunci când a avut un alt meci tare, cu U Craiova, dar în care s-a impus cu 1-0.

Rapid continuă să fie revelația sezonului, chiar dacă rezultatele sunt oscilante. Nou-promovata e pe loc de play-off, dar, la fel ca Farul, are două egaluri consecutive, cu Mioveni și Chindia Târgoviște. Când Farul o bătea pe Craiova, giuleștenii câștigau greu cu Academica Clinceni, scor 3-2. Echipa lui Mihai Iosif are și ea golaveraj pozitiv, 22-15. La acest meci vom miza pe pronosticul „peste 3,5 goluri”, care are la o cotă de 1,83.

Golurile în „Der Klassiker” vin cu o cotă de 1,83 pe biletul zilei

De mult nu a mai fost atât de echilibrată lupta la vârf în Germania. Au trecut 13 etape de campionat, iar Bayern Munchen și Borussia Dortmund se înfruntă pentru fotoliul de lider. Bavarezii ocupă prima poziție, cu 31 de puncte, în timp ce BVB e a doua, cu 30 de puncte. „Der Klasskier” va fi primul meci pentru .

Bayern are cea mai bună ofensivă din Bundesliga, 42 de goluri marcate. Echipa lui Naglesmann e top și la capitolul defensivă, alături de Freiburg, cele două formații încasând doar 13 goluri.

Dacă Bayern a pierdut acum două etape la Augsburg, scor 1-2, BVB vine după două succese consecutive, cu Wolfsburg și cu Stuttgart, scoruri 3-1 și 2-1. Galben-negrii sunt singura formație din Bundesliga fără niciun rezultat de egalitate înregistrat până acum.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 394 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la o cotă de 2,15pentru pronosticul „ambele echipe marchează” în meciul Farul – Rapid și o cotă de 1,83 pentru „peste 3,5 goluri” la Dortmund – Bayern Munchen, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,94. Numai bună pentru un câștig de 394 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.