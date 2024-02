Biletul zilei la pariuri, duminică, 11 februarie 2024. Câștig de 665 de lei cu fotbal

Pentru biletul zilei la pariuri de duminică am profitat de oferta bogată de la Favbet și am ales două meciuri extrem de interesante din Premier League și SuperLiga. Am construit o cotă totală de 7,65 care aduce un potențial câștig de 665 de lei, dacă vom plasa miza de 100 de lei.

West Ham – Arsenal ne rezervă o cotă de 2,08 pe biletul zilei la pariuri

West Ham – Arsenal este unul dintre cele mai interesante dueluri din etapa a 24-a din Premier League. Partida de pe „London Stadium” are loc duminică, 11 februarie, ora 16:00. „Tunarii” au nevoie de victorie pentru a ține aproape de Liverpool și Manchester City în cursa pentru câștigarea titlului.

Situația la vârful după victoria lui Arsenal, scor 3-1 cu Liverpool, în etapa precedentă. Formația lui Mikel Arteta are moralul ridicat înainte de confruntarea din deplasare cu West Ham.

„Ciocănarii” ocupă locul 7 în clasament, cu 36 de puncte după 23 de partide. Echipa lui David Moyes a pierdut drastic cu Manchester United în etapa precedentă, scor 0-3. Vom alege varianta „Pauză/Final: 2/2”, care are o cotă de 2,08 la Favbet.

FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești sare în ajutor cu o cotă de 3,68

FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești este un duel extrem de important pentru lupta la play-off. Duelul de pe Stadionul „Municipal” din Sibiu are loc duminică, 11 februarie, ora 18:15, în etapa a 25-a din SuperLiga. Ambele formații luptă cu șanse reale pentru a prinde un loc între primele 6 echipe ale campionatului.

Echipa antrenată de Marius Măldărășanu ocupă locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Sepsi, ocupanta ultimului loc de play-off. De cealaltă parte, Petrolul, echipa lui Florin Pârvu, se află pe locul 10, cu 31 de puncte. În tur, scorul a fost egal 0-0.

Meciul din septembrie anul trecut a fost umbrit de . În play-out-ul din sezonul trecut, Hermannstadt s-a impus la Ploiești, scor 1-0. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Favbet o cotă de 3,68.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 11 februarie 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 665 de lei

Astfel, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Favbet o cotă de 2,08 pentru pronosticul „Pauză/Final: 2/2” în meciul West Ham – Arsenal și o cotă de 3,68 pentru „2 solist” la Hermannstadt – Petrolul Ploiești, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7,65. Numai bună pentru un câștig de 665 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.