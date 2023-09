Valentin Țicu l-a vizitat pe Dragoș Iancu la spital. „Nu mi-am imaginat că voi ajunge într-o astfel de situație”

Dovadă de maturitate dată de Valentin Țicu. Acesta l-a vizitat pe Dragoș Iancu la spital, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii.

Valentin Țicu l-a vizitat la spital pe Dragoș Iancu

Astăzi, fotbalistul de la Petrolul a mers la spital pentru a-l vizita pe Dragoș Iancu și pentru a-și prezenta scuzele. Clubul său, Petrolul, a anunțat vizita pe rețelele de socializare.

El a oferit și câteva declarații după vizită, spunând că regretă mult cele întâmplate, dar și că este prieten, cunoscându-se la loturile de tineret ale echipei naționale.

“Suntem jucători profesioniști amândoi, ne știm din circuitul echipelor naționale și nu mi-am imaginat vreodată că voi ajunge într-o astfel de situație sau că îi voi provoca unui coleg o astfel de accidentare!

Nu am avut nicio intenție, totul s-a întâmplat rapid, în tensiunea meciului, dar mă simt vinovat și îmi asum total cele întâmplate.

Voi fi alături de el și, dacă îmi va permite, îl voi ajuta să treacă peste acest eveniment și să revină cât mai repede pe teren. Încă o dată ii cer scuze lui Dragoș, familiei lui, dar și cluburilor Hermannstadt și Petrolul”, a mărturisit Vali Ticu, potrivit fcpetrolul.ro.

Președintele lui Petrolul anunțase vizita lui Țicu

În urmă cu o zi, la FANATIK SUPERLIGA, Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești,

“Nu a fost niciun pic de intenție, ne pare foarte rău, suntem alături de copil, de familie, nu e un moment ușor. Dar e important că își va reveni, se va recupera și va juca din nou fotbal. Țicu a zis că astăzi îl va suna și aseară a încercat să discute cu el.

A zis că se duce la el, la spital. 100% asta mi-a spus că se duce azi în funcție de cum se simte. Dacă nu azi, atunci mâine. Se duce la el să îl încurajeze și să își prezinte scuzele. Mi-a plăcut atitudinea lui după meci.

Reporterii au vrut să vorbească cu el, iar reacția mea a fost să îl lase că suferă foarte tare. Mi-a plăcut reacția lui când l-am întrebat și a zis că trebuie să iasă, să aibă putere să își ceară scuze. Mi-a plăcut că are puterea asta. Nu am vrut să se ascundă, am vrut să-l protejez”, a spus Claudiu Tudor, pentru FANATIK.