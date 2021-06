Biletul zilei la pariuri, duminică 13 iunie 2021. Meciurile de la Euro ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 600 de lei

Euro 2020 a ajuns deja la a treia zi de competiţie, iar astăzi intră în scenă echipele din grupele C şi D. Sunt trei meciuri programate, iar noi le-am pus pe toate pe biletul zilei, care ne poate aduce 615 lei la .

ADVERTISEMENT

Primul joc al zilei este Anglia – Croaţia, de la ora 16:00, în grupa D. Cele două formaţii se reîntâlnesc la un turneu final după ce, în 2018, Croaţia a obţinut calificarea în finala Campionatului Mondial în faţa Albionului, cu un gol marcat de Mandzukic în minutul 109.

De la ora 19:00, ne mutăm la Bucureşti, pe Arena Naţională, unde se înfruntă Austria şi Macedonia de Nord, în grupa C. Va fi al treilea duel direct dintre cele două în acestă campanie Euro, după cele două jocuri din preliminarii, disputate în 2019.

La final zilei, Olanda – Ucraina se joacă de la ora 22:00, tot în grupa C. Batavii sunt favoriţi prin prisma valorii fotbaliştilor din lot şi, în plus, au avantajul terenului propriu, întrucât meciul se va disputa pe Arena Johan Cruijff din Amsterdam.

ADVERTISEMENT

Cotă 1,90 pe biletul zilei, pentru două goluri ale Angliei

Dacă ne uităm la cotele pentru câştigarea turneului, Anglia este a doua favorită, după Franţa. Trupa condusă de Gareth Southgate are planuri mari la acest Euro, mai ales că va juca o bună parte din meciuri pe teren propriu, pe . Doar un eventual sfert de finală va fi sigur în deplasare, întrucât câştigătoare grupei D joacă optimea tot pe Wembley, arenă ce va găzdui ambele semifinale şi marea finală.

Croaţia se apropie de apusul unei generaţii de excepţie. Modric are deja 35 de ani, Rakitic s-a retras, iar jucătorii care vin din urmă nu par să se ridice, încă, la valoarea celor doi. Croaţia are o medie de vârstă de 27,8 ani, dar cei patru fotbalişti U22 din lot trag mult în jos acestă medie. Faptul că valoarea lotului e în scădere s-a văzut şi în ultimul timp. Vicecampioană mondială în 2018, Croaţia are doar două victorii în ultimele 9 jocuri, 1-0 cu Cipru şi 3-0 cu Malta, două naţionale slabe. În amicalele dinaintea Euro, a remizat 1-1 cu Armenia şi a pierdut 0-1 cu Belgia.

Istoria recentă a directelor scoate la iveală trei partide, toate în 2018. După cum aminteam, Croaţia s-a calificat în finala mondială din 2018 în dauna Angliei, dar Albionul şi-a luat parţial revanşa în Liga Naţiunilor. A fost 0-0 la Rijeka şi 2-1 pe Wembley. Englezii sunt într-o formă excelentă, cu şase victorii în ultimele 6 jocuri şi doar 3 înfrângeri în precedentele 20. Southgate are un lot extrem de puternic şi un atac de vis cu şi Harry Kane. „Peste 1,5 goluri Anglia“ are cota 1,90 la .

ADVERTISEMENT

Austria – Macedonia de Nord, pe Arena Naţională din Bucureşti

Austria a obţinut calificarea la Euro de pe locul secund, în spatele Poloniei. A avut apoi o prestaţie bună şi în Liga Naţiunilor, unde a câştigat o grupă cu România, Norvegia şi Irlanda de Nord şi a promovat în elita Diviziei A. În preliminariile pentru Cupa Mondială, însă, nu stă la fel de bine. Are 4 puncte din 3 meciuri şi e departe de liderul Danemarca. Dar locul secund e doar la o lungime distanţă. În amicalele dinaintea Euro, nu a marcat şi a primit un singul gol: 0-1 cu Anglia şi 0-0 cu Slovacia.

Macedonia de Nord e una din echipele-surpriză de la Euro. Puţini ar fi mizat pe prezenţa ei la turneul final. A terminat pe 3 grupa din preliminarii, după Polonia şi Austria, dar a profitat de barajul din Liga Naţiunilor şi a prins ultimul bilet la Euro. A trecut cu 2-1 de Kosovo şi 1-0 de Georgia. Evoluţii foarte bune a avut şi în 2021, când, după o înfrângere cu România (2-3), a reuşit să le învingă pe Liechtenstein (5-0) şi pe Germania (2-1), în deplasare!

ADVERTISEMENT

Austria şi Macedonia de Nord se cunosc, după campania de calificare la Euro. Atunci, Austria s-a impus în ambele jocuri fără mari probleme. A fost 4-1 la Skople, în iunie 2019, şi 2-1 la Viena, cinci luni mai târziu, cu un gol de onoare al macedonenilor înscris în prelungiri. „1 solist“ are cota 1,74 la .

Cotă 1,80 la Olanda – Ucraina pe biletul zilei

Olanda este una dintre ţările care vor găzdui meciuri de la Euro 2020, ceea ce înseamnă că va avea avantajul terenului propriu în toate partidele din grupă. Iar acasă, în meciurile oficiale, batavii au pierdut doar două partide din 2017 până acum. O statistică înfricoşătoare pentru adversarele sale din grupa C.

ADVERTISEMENT

Ucraina este prima dintre ele şi nu are prea multe motive să înceapă meciul cu încredere. Ucrainenii au doar două victorii în ultimele 9 partide, ambele obţinute în faţa unor adversari modeşti, în amicalele dinaintea turneului final. A fost 1-0 cu Irlanda de Nord şi 4-0 cu Cipru. Anterior acestor două jocuri, însă, Ucraina remiza cu Bahrain, Kazahstan şi Finlanda.

Cele două naţionale nu s-au mai întâlnit de ceva timp. Au fost două amicale, 3-0 pentru Olanda în 2008 şi 1-1 în 2010. Favoriţi sunt batavii, care au un lot superior valoric. Conform transfermarkt, olandezii însumează 607,5 milioane de euro, pe când adversarii nu ating nici o treime, cu 197,2 milioane. „Peste 1,5 goluri Olanda“ are cota 1,80 la .

Profit de 500 de lei cu biletul zilei

ADVERTISEMENT

Aşadar, în a treia zi de la Euro 2020 putem da lovitura cu un bilet care are un profit potenţial de peste 500 de lei. Avem nevoie de cel puţin două goluri al Angliei în poarta Croaţiei şi ale Olandei contra Ucrainei, plus o victorie a Austriei cu Macedonia de Nord. Pentru pronosticurile noastre, Get’s Bet ne pune la dispoziţie o cotă totală de 5,97 şi un bonus de 3%, pentru un câştig de 615 lei.