Biletul zilei la pariuri, duminică, 31 decembrie 2023. Câștig de 731 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 20-a a campionatului Angliei în care joacă formații de tradiție din fotbalul insular. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7,31 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit satisfăcător.

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Fulham – Arsenal Londra, care începe la ora 16:00. Un derby mult așteptat în finalul de an, mai ales că gazdele nu mai sunt de mult o victimă sigură.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Tottenham Hotspur – Bournemouth, programată tot de la ora 16:00. Spurs visează la Top 4 și nici nu concepe să piardă puncte acasă.

Golurile de la Fulham – Arsenal aduc o cotă de 2,06

Pe Craven Cottage se va desfășura un derby istoric al Londrei, dar cu două formații care au crescut mult în ultimii ani. Arsenal e o candidată puternică la titlu, chiar dacă a predat șefia clasamentului după eșecul .

Fulham nu mai reprezintă doar o echipă pe care marile forțe ale Angliei să o ignore și se bate constant pentru cupele europene. Doar că trupa lui Marco Silva se află într-o perioadă mai dificilă, cu trei înfrângeri la rând.

La o simplă analiză, ”tunarii” nu vor să piardă contactul cu locul 1, în timp ce Fulham vrea să încheie 2023 cu dreptul. La acest meci vom miza pe varianta ”minutul primului gol: 28+”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 2,06.

Cotă de 3,55 de la Tottenham – Bournemouth pentru biletul zilei

Părăsită de superstarul Harry Kane, Tottenham are un sezon excelent și este în imediata apropiere a formațiilor din Top 4. Venit în vară, managerul Ange Postecoglu a făcut adevărate minuni cu un lot destul de subțire.

Tehnicianul a simțit pe propria piele în câteva jocuri că are nevoie urgentă de transferuri și de aceea a pus presiune pe conducere . Până atunci, Spurs va trebui să se concentreze pe acest final de an.

Întâlnirea cu Bournemouth nu este deloc una ușoară, dar Spurs are calitatea de a se impune. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist și sub 3,5 goluri”, pentru că și cota de 3,55 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 731 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2,06 pentru pronosticul ”minutul primului gol: 28+” în meciul Fulham – Arsenal Londra și o cotă de 3,55 pentru ”1 solist și sub 3,5 goluri” la Tottenham Hotspur – Bournemouth, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7,31. Numai bună pentru un câștig de 731 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.