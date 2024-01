Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 ianuarie 2024. Câștig de 494 de lei cu fotbal

Pentru biletul zilei la pariuri de duminică am ales două meciuri foarte interesante din campionatul Italiei. Am construit o cotă totală de 5,94 la Unibet, iar un potențial câștig va fi de 494 de lei, dacă vom miza 100 de lei.

Torino – Napoli ne rezervă o cotă de 2,55 pe biletul zilei la pariuri

Torino – Napoli este unul dintre duelurile interesante ale rundei cu numărul 19 din Serie A. Duelul de pe Stadio Olimpico di Torino are loc duminică, 7 ianuarie, ora 16:00. Gazdele nu i-au mai învins pe „napoletani” din 2015.

, este departe de forma pe care a arătat-o în sezonul trecut, atunci când a reușit să câștige titlul în Serie A. Formația pregătită de Walter Mazzarri ocupă abia locul 8 în clasament, cu 28 de puncte după 18 etape. Totuși, oaspeții sunt favoriți să câștige contra lui Torino.

Gazdele ocupă locul 10 în clasament și vin după înfrângerea de pe terenul Fiorentinei, scor 0-1. Palmaresul direct nu le dă șanse torinezilor care au înregistrat patru remize și 12 înfrângeri în ultimele 16 meciuri directe cu Napoli. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Unibet o cotă de 2,55.

AS Roma – Atalanta sare în ajutor cu o cotă de 2,33

AS Roma – Atalanta are loc duminică, 7 ianuarie, ora 21:45, în etapa a 19-a din Serie A. Ambele formații și-au câștigat meciurile din optimile Cupei Italiei. s-a impus contra lui Cremonese (2-1), în timp ce Atalanta a învins Sassuolo (3-1).

Cele două echipe sunt vecine de clasament în Serie A. Atalanta se află pe locul 6, cu 29 de puncte, în timp ce Roma ocupă poziția a 7-a, cu 28 de puncte. Ultimul duel direct a fost câștigat de echipa din Bergamo, scor 3-1, pe „Gewiss Stadium”.

Atalanta a înregistrat o singură înfrângere în ultimele 6 partide, cu Bologna, scor 0-1. De cealaltă parte, AS Roma are două eșecuri în ultimele 5 partide. Vom alege varianta „1 solist”, care are la Unibet o cotă de 2,33.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 ianuarie 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 494 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 2,33 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Torino – Napoli și o cotă de 2,55 pentru „1 solist” la AS Roma – Atalanta, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,94. Numai bună pentru un câștig de 494 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.