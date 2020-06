Biletul zilei la pariuri, joi, 18 iunie 2020. Real Madrid şi Sporting Lisabona aduc un profit de peste 150 de lei

Biletul zilei la pariuri, joi, 18 iunie 2020. O nouă zi, alte două partide, o nouă şansă de a face bani din pariuri. Pentru biletul de astăzi ne îndreptăm atenţia spre Peninsula Iberică, unde două pronosticuri de „1 şi peste 1,5 goluri“ ne aduc, la Fortuna, o cotă totală de 2,59.

Primul meci ales este unul de tradiţie în La Liga spaniolă. De la 23:00, Real Madrid primeşte vizita Valenciei, în etapa cu numărul 29. „Los blancos“ au nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu rivala Barcelona.

Cel de-al doilea duel, cu începere de la 23:15, le aduce faţă în faţă pe Sporting Lisabona şi CD Tondela, în runda a 27-a a campionatului Portugaliei.

Biletul zilei la pariuri, joi, 18 iunie 2020. Real nu poate pierde contactul cu Barcelona

Real Madrid se află pe poziţia secundă, la 5 puncte de marea rivala Barcelona. Catalanii au jucat deja, aşa că o victorie a madrilenilor va reduce distanţă la numai 2 puncte. Contra Valenciei, elevii lui Zidane au marcat cel puţin 2 goluri în fiecare dintre ultimele 7 partide de pe teren propriu, câştigând de 4 ori, celelalte 3 încheindu-se la egalitate.

Valencia ocupă locul 8, imediat sub locurile de cupe europene. Orice punct obţinut în acest meci ar fi extrem de important în tentativa de a urca în clasament. Din păcate pentru „lilieci“, nu au arătat prea bine în primul meci de după pauza forţată, remizând, pe Mestalla, cu Levante. „1 şi peste 1,5 goluri“ are cota 1,57 la Fortuna.

Sporting, favorită în faţa Tondelei

Sporting Lisabona nu mai are forţa din trecut şi se află doar pe poziţia a patra, în spatele Bragăi, dar la egalitate de puncte. Cele două ocupă acum locurile de Europa League, cu trei puncte peste Famalicao, echipă ce stă la pândă. Liga Campionilor e un vis interzis, întrucât Benfica şi Porto sunt la cel puţin 15 puncte distanţă. Orice pas greşit poate însemna ratarea toamnei europene.

Tondela s-a mişcat excelent de la revenire. Nu a primit gol, remizând 0-0 cu Benfica şi învingând-o pe Aves, 2-0. Emoţiile retrogradării par risipite datorită celor 8 puncte pe care le are în plus faţă de Portimonense, formaţia de pe 17. Toate cele patru deplasări pe terenul lui Sporting s-au lăsat cu cel puţin două goluri pe tabelă şi, surprinzător, a pierdut o singură dată, în rest remize. Noi mizăm pe nevoia de puncte a celor de la Sporting. „1 şi peste 1,5 goluri“ are cota 1,65 la Fortuna.

În concluzie, avem posibilitatea de a câştiga 259 de lei, cu o miză de 100, pe „1 şi peste 1,5 goluri“ la Real Madrid – Valencia şi Sporting – Tondela, la Fortuna.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.