Biletul zilei la pariuri, joi, 2 iulie. Triplăm banii cu două meciuri latine

Biletul zilei la pariuri, joi, 2 iulie. Pentru astăzi ne-am oprit atenţia la două partide din fotbalul latin. Mergem în Italia şi în Spania pentru o cotă totală de 2,98, la Betano. Triplăm investiţia cu doar două pronosticuri.

Primul meci de pe bilet este cel dintre Atalanta şi Napoli, de la 20:30, în runda cu numărul 29 din Serie A, în Italia. Două formaţii care aspiră la Europa şi promit un meci spectaculor.

În Spania, de la 23:00, liderul Real Madrid primeşte vizita locului 6 Getafe, în etapa a 33-a din La Liga spaniolă. Gazdele sunt favorite şi se pot distanţa la 4 puncte de rivala Barcelona.

Biletul zilei la pariuri, joi, 2 iulie. Se anunţă goluri multe în Italia

Atalanta este cea mai ofensivă echipă din Serie A, cu 80 de goluri marcate în cele 28 de etape scurse până în acest moment. Cu cele 39 de goluri încasate, Atalanta ajunge la o medie de 4,25 reuşite/meci, din nou, cea mai mare din campionat. Gazdele sunt pe poziţia a patra, la 7 puncte de podium (dar are un meci în minus) şi 9 de poziţia a cincea. Astfel, pare sigură de participarea în Liga Campionilor în toamnă.

Napoli e pe locul 6, cu 45 de puncte. Nu mai are nicio şansă de a prinde locurile de Liga Campionilor, dar se poate mulţumi cu trofeul Cupei Italiei, câştigat în faţa lui Juventus. Formaţia de sub Vezuviu a reuşit prea târziu să îşi intre în formă, prima parte a sezonului fiind vinovată pentru clasarea slabă. În ultima perioadă, Napoli a jucat foarte bine, având 5 victorii în precedentele 5 etape. „Ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ are cota 1,75 la Betano.

Real Madrid e favorită, chiar dacă nu joacă pe Bernabeu

Real Madrid e liderul din La Liga, cu 71 de puncte, cu unul mai mult decât Barcelona, care a jucat deja în această rundă. O victorie astăzi ar mări avansul la 4 lungimi, cu 5 etape rămase de disputat. Un mare pas spre titlul de campioană. Elevii lui Zidane au 5 succeseîn precedentele 5 meciuri. Cu 60-21 golaveraj, Realul are cea mai bună apărare şi al doilea cel mai bun atac, statistici îngrijorătoare pentru Getafe.

Getafe e a şasea, cu 52 de puncte, după ce Villarreal a câştigat cu Betis şi i-a „furat“ locul 5. Rocada se poate face din nou, dacă Getafe reuşeşte să se impună pe terenul lui Real. Dar acest lucru pare imposibil de realizat, ţinând cont de forma gazdelor, dar şi de faptul că din 2009 până acum, Real a învins de fiecare dată. Doar în aprilie 2009 a fost un scor la limită, 3-2, în rest, „albii“ s-au impus în handicap. „1 şi peste 1,5 goluri“ are cota 1,70 la Betano.

Rezumând, la Atalanta – Napoli ne aşteptăm la minimum trei goluri, iar fiecare dintre cele două să marcheze. În cel de-al doilea meci, Real Madrid trebuie să învingă şi să înscrie de cel puţin două ori. Pentru aceste pronosticuri, Betano oferă o cotă totală de 2,98.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

