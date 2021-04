Biletul zilei la pariuri, joi, 22 aprilie 2021. Profit de peste 600 de lei cu două pronosticuri

Biletul zilei la pariuri de joi, 22 aprilie 2021 este compus din două pronosticuri curajoase, dar, credem noi, cu şanse importante de a se adeveri. Mizăm în liga noastră cea de toate zilele, Liga 1, şi în cel mai puternic campionat din lume, Premier League. Anticipăm două victorii ale favoriţilor, cărora le ridicăm cota cu un supliment pe goluri, iar Get’s Bet ne oferă o cotă totală de 7,12 pentru un profit de peste 600 de lei.

Victorie clară, la cotă 2,85 pe biletul zilei

Primul meci de pe biletul zilei este unul de Liga 1. De la ora 20:15, Academica din Clinceni primeşte vizita lui FCSB, liderul campionatului înaintea acestei etape a doua din play-off. Ilfovenii au reuşit să termine în Top 6 sezonul regular, depăşind orice aşteptare a fanilor şi specialiştilor.

Academica a terminat pe locul 5 primele 30 de etape ale acestei ediţii de campionat, peste nume mai importante ca FC Botoşani, Astra sau Viitorul, ultima dovedindu-se a fi o adevărată dezamăgire sub comanda lui Mircea Rednic, antrenor dat afară de ziua lui. Revenind la Clinceni, trupa lui Ilie Poenaru a avut rezultate mai bune în deplasare în finalul sezonului regular, când a câştigat un singur meci din ultimele 5 pe teren propriu, în timp ce afară reuşise să lege 6 jocuri fără înfrângere, până la prima etapă de play-off, când a cedat 0-3 la CFR Cluj. Simpla prezenţă în play-off a scăpat-o, însă, pe Academica de grijile retrogradării.

De partea cealaltă, FCSB are ambiţii de titlu, obiectiv anunţat an de an, care pare mai aproape ca niciodată în acest sezon. Roş-albaştrii au terminat sezonul regular pe primul loc, cu un avans de un punct peste rivala CFR Cluj, avans menţinut şi după înjumătăţirea punctelor, bucureştenii beficiind de rotunjire, spre deosebire de campioană. Asta înseamnă că FCSB trebuie să nu termine la egalitate de puncte cu ardelenii, dacă vor să ia titlul mult visat. Play-off-ul a debutat cu un succes acasă cu Botoşani, 2-1, după ce moldovenii au condus la pauză. Elevii lui Toni Petrea sunt neînvinşi (în 90 de minute) de la meciul cu Hermannstadt (0-1, pe 14 februarie), iar în ultimele 5 partide au întâlnit numai adversari de play-off: Craiova, Sepsi, Botoşani şi CFR Cluj (de două ori).

În directele cu Academica, FCSB stă bine, mai ales în meciurile de la Clinceni. La precedentele două vizite, roş-albaştrii s-au impus fără probleme, 3-0 în 2019 şi 2-0 în 2020. Pe teren propriu, lucrurile nu au stat însă la fel de bine, Academica reuşind o victorie nesperată (1-0) în februarie a.c., după ce în sezonul precedent remizaseră 0-0. Acum, însă, în play-off, miza e mult mai mare, iar FCSB nu îşi permite paşi greşiţi, mai ales în faţa outsiderelor. „FCSB câştigă la cel puţin două goluri diferenţă“ are cota 2,85 la Get’s Bet.

Leicester aduce o cotă de 2,50 pe biletul zilei

Al doilea meci de pe biletul zilei este cel dintre Leicester şi West Bromwich Albion (WBA), de la 22:00, în etapa 32 de Premier League. Gazdele luptă pentru podiumul Premier League, în timp ce oaspeţii mai păstrează speranţă firave de a evita retrogradarea. Ultimele rezultate au fost extraordinare, victorii la 3 goluri diferenţă, una dintre ele pe terenul lui Chelsea. „Vulpile“ sunt, însă, puse în gardă şi nu vor trata superficial partida.

Leicester a pierdut ultimele două întâlniri din Premier League, 0-2 cu Manchester City şi 2-3 cu West Ham, fapt ce le-a permis lui Chelsea şi West Ham să se apropie la un singur punct, iar lui Liverpool la 3. „Vulpile“ sunt în pericol să îşi piardă locul din top 4 şi, automat, biletul de Liga Campionilor în sezonul viitor, la fel cum au făcut şi sezonul precedent. Momentan sunt pe 3 şi au un meci mai puţin disputat, acesta cu WBA. În cazul unui succes, foarte probabil de altfel, îşi pot consolida poziţia pe podium, înaintea ultimelor 6 etape.

West Brom are un moral excelent după ultimele două runde, 5-2 pe terenul lui Chelsea şi 3-0 cu Southampton acasă. Dar mai are 9 puncte de recuperat faţă de Burnley şi un meci mai puţin jucat. În momentul de faţă, clasamentul arată astfel: Newcastle (locul 15, 35 de puncte, 32 de meciuri), Brighton (locul 16, 34 p, 32 m), Burnley (17, 33 p, 32 m), Fulham (18, 27 p, 33 m), WBA (19, 24 p, 31 m) şi Sheffield United (20, 14 p, 32 m). Practic, WBA trebuie să urce două locuri pentru a se salva, misiune ce pare imposibilă în 7 partide.

Vardy şi compania trebuie să fie atenţi, pentru că WBA a plecat mereu cu puncte la precedentele 3 vizite. Se întâmpla în 2016 (2-2 şi 2-1) şi 2017 (1-1), în ultimele două sezoane oaspeţii de astăzi evoluând în Championship. Leicester şi-a recuperat, însă, „creierul“ de la mijloc, pe Maddison, şi are la dispoziţie aproape întreaga echipă. Lipsesc Justin din apărare şi Barnes pe stânga, fotbalişti importanţi, dar nu exponenţiali. De partea cealaltă, absentează Ivanovic, veteranul sârb consacrat la Chelsea. Cu toate aceastea, WBA va da tot ce poate în încercarea disperată de a se salva de la retrogradare. Favorite sunt gazdele, într-un meci care promite goluri, poate chiar de ambele părţi. „1 şi peste 2,5 goluri“ are cota 2,50 la Get’s Bet.

Câştig de peste 700 de lei cu biletul zilei

Aşadar, biletul zilei la pariuri de joi, 22 aprilie, este unul curajos, cu două cote mari la Get’s Bet: 2,85 pentru victoria lui FCSB în handicap pe terenul Acedemicii din Clinceni şi 2,50 pentru un succes al gazelor, cu minimum trei goluri marcate în total, la partida Leicester – West Brom.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.