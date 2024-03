Biletul zilei la pariuri, luni, 11 martie 2024. Câștig de 596 lei cu fotbal

Meciurile de foc continuă luni, 11 martie. Pentru biletul zilei la pariuri de luni, 11 martie, am ales două meciuri foarte interesante din SuperLiga și La Liga. Am construit o cotă totală de 6,96 la Netbet și un potențial câștig va fi de 596 de lei, dacă vom plasa miza de 100 de lei.

Oțelul Galați – Poli Iași ne rezervă o cotă de 3,00 pe biletul zilei la pariuri

Oțelul Galați – Poli Iași este . Derby-ul Moldovei are loc luni, 11 martie, de la ora 20:00. Ambele formații au nevoie de puncte în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

În meciul tur, Poli Iași și Oțelul Galați au remizat, scor 1-1 în Copou. Harrison reușea să deschidă scorul în minutul 31, iar oaspeții restabileau egalitatea prin Frederic în minutul 79. Cele două formații sunt vecine de clasament. Oțelul are 33 de puncte, pe locul 11, în timp ce Poli Iași a adunat 32 de puncte, pe locul 12.

Oțelul are 4 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. De cealaltă parte, nu a pierdut de 3 meciuri, înregistrând o victorie și două egaluri. Vom alege varianta, „X”, care are la Netbet o cotă de 3,00.

Almeria – Sevilla sare în ajutor cu o cotă de 2,32

Almeria – Sevilla este meciul care trage cortina peste etapa a 28-a din La Liga. Duelul de pe „Power Horse Stadium” are loc luni, 11 martie, de la ora 22:00. Andaluzii pot profita de forma dezastruoasă pe care o traversează gazdele și se pot distanța de locurile retrogradabile.

Sevilla are un sezon sub așteptări. ocupă abia locul 14 în clasament, cu 27 de puncte în 27 de partide. Totuși, echipa antrenată de Q. Sanchez Flores are moralul ridicat după victoria uriașă obținută în etapa trecută, scor 3-2 cu Real Sociedad.

Andaluzii o înfruntă pe Almeria. „Lanterna roșie” din La Liga a adunat doar 9 puncte în cele 27 de meciuri disputate și este cu un pas în liga secundă. În tur, Sevilla s-a impus categoric, scor 5-1. Vom alege varianta „2 solist”, care are o cotă de 2,32 la Netbet.

Biletul zilei la pariuri, luni, 11 martie 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 596 de lei

Astfel, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 3,00 pentru pronosticul „X” în meciul Oțelul Galați – Poli Iași și o cotă de 2,32 pentru „2 solist” la Almeria – Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,96. Numai bună pentru un câștig de 596 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.