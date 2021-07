Biletul zilei la pariuri, luni, 12 iulie 2021. Câștig de peste 360 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Suedia

Astăzi, în prima zi după încheierea , pariem pe două întâlniri din campionatul suedez. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,64 la şi aşteptăm un profit interesant.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Halmstads – Djurgardens IF, din etapa a 10-a, care va începe la ora 20:00. Oaspeții pot urca pe prima poziție cu o victorie și e greu de crezut că vor rata această șansă.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Kalmar FF – BK Hacken, tot din runda a 10-a și care are startul tot la ora 20:00. Sunt două echipe de mijlocul clasamentului care suferă destul de mult la capitolul ofensivă.

Victoria lui Djurgardens aduce o cotă de 1,95 la biletul zilei

După un sezon dezamăgitor în care a ratat prezența în cupele europene, Djurgardens IF pare hotărâtă să-și pună amprenta pe actuala stagiune a și se află în plutonul fruntaș care pare să lupte pentru titlu.

Halmstads este o nou promovată care s-a descurcat onorabil până acum, dar are șanse mici să poată facă față unei echipe care are un început de sezon în forță și care domină alături de campioana en-titre Malmo FF.

Djurgardens IF are o serie de patru meciuri fără înfrângere și în aceste condiții am ales pronosticul ”2 solist”, pentru că și cota de 1,95 oferită de este foarte tentantă.

Cotă de 1,86 la biletul zilei de la Kalmar FF – BK Hacken

Ultimul meci al rundei a 10-a a campionatului Suediei este cel între Kalmar FF și BK Hacken, două formații fără pretenții care au ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Gazdele formează o echipă care știe să se apere foarte bine, dar care au mari probleme în ofensivă marcând destul de puțin în acest start de sezon. În schimb, oaspeții, deși sunt la retrogradare, vin după trei rezultate pozitive.

Ne așteptăm la un joc închis, ambele echipe fiind ”speriate” de posibilitatea de a retrograda la finalul sezonului. Pentru acest meci vom miza pe varianta ”nu marchează ambele echipe”, care are la o cotă de 1,86.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 364 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 1,95 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Halmstads – Djurgardens IF și o cotă de 1,86 pentru ”nu marchează ambele echipe” la Kalmar FF – BK Hacken, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,64. Numai bună pentru un câștig de 364 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.