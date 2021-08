Biletul zilei la pariuri, marți 31 august. Meciurile de la US Open ne aduc la Get’s Bet un câștig în valoare de peste 310 lei

Ziua a doua de la US Open, o cotă de 3,32 oferită de și o miză de 100 de lei ne pot aduce marți un câștig în valoare de peste 310 lei.

Primul meci de pe biletul zilei selectat de noi este cel dintre și Sam Querrey, meci programat să înceapă la ora 19:00. Partida dintre cei doi pare una la prima vedere foarte dezechilibrată. Alexander Zverev nu a mai pierdut de aproape 2 luni un meci, ultima înfrângere fiind împotriva lui Auger Aliassime, la Wimbledon, înfrângere venită după 5 seturi de luptă. De atunci jucătorul din Germania nu a mai pierdut niciun meci, și are o serie de 11 partide fără înfrângere cu doar două seturi pierdute.

Al doilea meci ales de noi pentru biletul zilei, este unul din tabloul feminin și anume meciul dintre Anastasija Sevastova și Katerina Siniakova, meci ce va avea loc la ora 18:00. Letona Sevastova nu traversează o formă prea bună, această pierzând ultimele 5 meciuri, ultima victorie a ei fiind cea cu Marta Kostyuk din turul al doilea de la Wimbledon. De cealaltă parte, Siniakova stă ceva mai bine. Cehoaica a câștigat 3 din ultimele 5 meciuri și plecă favorită în fața adversarei ei.

Cotă de 1,90 pentru biletul zilei la pariuri din confruntarea Alexander Zverev – Sam Querrey

Alexander Zverev traversează probabil cea mai bună formă a carierei. Campionul olimpic de la Tokyo 2020 are o serie de 11 meciuri fără înfrângere și o caută pe cea de a 12-a. Acesta a reușit să câștige în acest an turneele de la Madrid și Cincinnati plus aurul olimpic în Japonia. La Tokyo, germanul a reușit , Novak Djokovic, spulberându-i astfel visul sârbului la mult râvnita medalie olimpică.

Pe cealaltă parte, Sam Querrey nu este chiar în cea mai bună perioadă a carierei. Americanul a pierdut ultimele 5 meciuri pe care le-a disputat și vine la US Open nu chiar în cea mai bună formă. În ciuda faptului că se clasează pe 78 în clasamentul ATP, Sam Querrey nu a avut un an foarte rău. Acesta a disputat o finală la turneul de la Mallorca, unde a pierdut în fața lui Daniil Medvedev, numărul 2 ATP.

Cei doi s-au mai întâlnit de 2 ori până acum, cu Alexander Zverev câștigând ambele meciuri în minimum de seturi. Având în vedere forma în care cei doi intră în cursă pentru utlimul turneu de mare slam al anului, și faptul că Alexander Zverev a pierdut doar 2 seturi în ultimele 11 meciuri, noi am luat în calcul să mizăm pe varianta „sub 31,5 game-uri”, care are o cotă de 1.90 la .



Cotă de 1,75 pentru biletul zilei la pariuri din Anastasija Sevastova – Katerina Siniakova

Anastasija Sevastova este departe de forma ce a consacrat-o ca jucătoare de tenis. Letona și-a atins apogeul carierei în 2018, când aceasta ajungea până pe locul 11 WTA. Sevastova nu a avut cine știe ce rezultate încântătoare anul acesta, reușind doar un sfert de finala la Miami, unde a pierdut în fața Elinei Svitolina. În ciuda unui an mai puțin reușind, jucătoarea din Letonia speră să mai salveze ceva din acest sezon, cu un rezultat bun la turneul de la New York.

Pe cealaltă parte, Katerina Siniakova a avut un an ceva mai bun față de letonă. Numărul 53 WTA, a avut un sezon excelent la dublu, acolo unde a câștigat aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo, turneul de la Roland Garros și turneul de la Madrid. Fostul număr 1 mondial la dublu a avut performanțe decente și la simplu. Cehoaica a jucat o finală la turneul de la Bad Homburg, acolo unde a pierdut în fața lui Angelique Kerber.

Cele două s-au mai întâlnit de trei ori până acum în circuitul WTA, cu Siniakova având avantajul meciurilor directe, scor 2-1. Având în vedere forma celor două înainte de ultimul turneu de mare slam al anului, și faptul că cele două în toate cele trei meciuri au jucat decisiv, noi am luat în calcul să mizăm pe varinata „peste 21,5 game-uri”, care are o cotă de 1,75 la

Posibil câștig de 316 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 1,90 pentru „sub 31,5 game-uri” la meciul dintre Alexander Zverev și Sam Querrey și o cotă de 1,75 pentru „peste 21,5 game-uri” la Anastasija Sevastova cu Katerina Siniakova, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,32. Numai bună pentru un câștig de aproape 317 lei dacă mizăm suma de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.