Biletul zilei la pariuri, miercuri, 28 februarie 2024. Câștig de 435 lei cu fotbal

Se joacă la foc automat în această perioadă. După o lungă analiză pe oferta bogată de la Superbet, ne-am oprit asupra a două meciuri foarte interesante din SuperLiga și Serie A. Am construit o cotă totală de 5,62 și un potențial câștig va fi de 435 de lei, dacă vom plasa miza de 100 de lei.

Rapid – UTA Arad ne rezervă o cotă de 2,25 pe biletul zilei la pariuri

Rapid – UTA Arad este unul dintre meciurile interesante ale rundei intermediare, cea cu numărul 28, din SuperLiga. Duelul din Giulești are loc miercuri, 28 februarie, ora 21:00. Ambele formații au nevoie de puncte.

Echipa antrenată de și să reducă diferență față de liderul FCSB. Atmosfera a devenit tensionată în Giulești după .

De cealaltă parte, UTA Arad vrea să profite de forma bună pe care o traversează și să scoată un rezultat pozitiv din deplasarea de la București. Echipa lui Mircea Rednic are șanse reale de a prinde play-off-ul. Vom alege varianta „1 și sub 3,5 goluri”, care are la Superbet o cotă de 2,25.

Inter – Atalanta sare în ajutor cu o cotă de 2,50

Inter – Atalanta are loc miercuri, 28 februarie, ora 21:45, într-un meci restanță din etapa a 21-a din Serie A. Niciuna dintre echipe nu a pierdut în acest an. Formația pregătită de Simone Inzaghi este lider în clasament, la 9 puncte de locul 2, ocupat de Juventus.

De cealaltă parte, Atalanta ocupă locul 5 în clasament, cu 46 de puncte în 25 de meciuri. Echipa din Bergamo luptă pentru un loc care asigură prezența în Champions League în sezonul viitor. Inter a disputat 10 meciuri în acest an, reușind să le câștige pe toate.

În tur, Inter a câștigat în deplasare cu Atalanta, scor 2-1. De altfel, ultimul succes al Atalantei contra lui Inter a avut loc în 2018 (4-1). Vom alege varianta „Pauză/Final: 1/1”, care are la Superbet o cotă de 2,50.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 28 februarie 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 435 lei

Astfel, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,25 pentru pronosticul „1 și sub 3,5 goluri” în meciul Rapid – UTA Arad și o cotă de 2,50 pentru „Pauză/Final: 1/1” la Inter – Atalanta, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,62. Numai bună pentru un câștig de 435 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.