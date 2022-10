Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 octombrie, 2022. Mizăm pe jocuri din Bundesliga și La Liga pentru un câștig de aproape 420 de lei

Un duel de cinci stele din Germania și un derby de Madrid sunt propunerile noastre pentru biletul zilei la pariuri. Am ales două dintre cele mai tari campionate ale Europei pentru că vrem să avem un sfârșit de săptămână pe cât de frumos, pe atât de prolific din punct de vedere financiar. Așadar, pentru ziua de sâmbătă, 8 octombrie, 2022, vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,20 la .

Meciuri din Bundesliga și La Liga ne pot aduce un câștig de 420 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 8 octombrie, 2022, cu o înfruntare din campionatul Germaniei, ultima a zilei din etapa cu numărul 9. Am analizat înfruntarea dintre Borussia Dortmund și marea rivală și suntem convinși că avem varianta cea mai bună pentru un câștig semnificativ care să ne țină aproape de Betona și pentru celelalte meciuri din acest sfârșit de săptămână.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere vom merge în Spania pentru a fi martorii unui duel la fel de interesant, chiar dacă vorbim de o o confruntare disproporționată. Însă, întotdeauna un meci între două echipe din același oraș, indiferent de pozițiile din clasament sunt pe cât de atractive, pe atât de imprevizibile date fiind orgoliile. Getafe – Real Madrid este alegerea noastră. Și în acest caz suntem convinși că am ales pontul norocos.

Cotă de 1,91 pe biletul zilei în disputa Borussia Dortmund și Bayern

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 8 octombrie, 2022, este așa cum spuneam ceva mai devreme ultima dispută a zilei din etapa a 9-a din Bundesliga, Borussia Dortmund – Bayern Munchen. Ambele echipe au an după an ambiții uriașe, iar întâlnirile directe sunt un veritabil spectacol sportiv și pe teren și în tribune.

ADVERTISEMENT

Vecine în clasament, locul 4 pentru gazde, respectiv 3 pentru cea mai titrată echipă a Germaniei, cele două mari rivale sunt la egalitate de puncte (15), la doar două lungimi de liderul surpriză din Bundesliga, Union Berlin. “Der Klassiker” este întotdeauna un meci special, chiar dacă în sezonul în curs, după opt etape putem spune fără să greșim că ambele au fost ezitante.

Și Borussia Dortmund și Bayern Munchen au obținut victorii facile în Liga Campionilor și au toate motivele să intre pe teren optimiste că își vor adjudeca cel mai așteptat meci din Bundesliga. Dacă ne gândim și că în meciurile de la jumătatea săptămânii s-au înscris câte cinci goluri, e evident că nu putem să nu ne gândim la multe reușite, în ambele porți, pentru că indiferent de situația din clasament Borussia și Bayern lasă garda jos în confruntările directe.

ADVERTISEMENT

Mergem așadar pe goluri multe și pentru că în ultimele dueluri directe s-au înscris cel puțin patru goluri. Nu există o favorită, de acest lucru ne-am convins în ultimii ani, chiar dacă Bayern a triumfat de fiecare dată în ultimii 10 ani în Bundesliga. Noi vom miza pe un rezultat în conformitate cu aceste cifre și vom paria: ”peste 3,5 goluri în meci”, care are la o cotă de 1,91.

Getafe – Real Madrid ne aduce o cotă de 2,20 la biletul zilei

Pentru a doua propunere mergem în Spania și nu oriunde ci în capitală pentru derby-ul dintre Getafe și Real Madrid. Gazdele nu arată altfel decât în ultimele sezoane, este o echipă mică, dar inimoasă care într-o zi de grație poate provoca un veritabil seism în La Liga. Sigur că este aproape imposibil să ne imaginăm că ”los blancos” s-ar putea împiedica în cartierul de la marginea Madridului.

ADVERTISEMENT

Și totuși, propunerea noastră este să încercați și variante de pariere în care gazdele înscriu cel puțin un gol. nu s-a omorât cu firea în meciul din Liga Campionilor ceea ce ne dă de gândit că vor să facă spectacol pe arena Coliseum Alfonso Pérez. Nici nu ar avea cum să fie altfel. Barcelona a preluat conducerea în clasament, așa că ”albii” vor tura motoarele nu doar pentru punctele puse în joc, ci și pentru a face golaveraj.

ADVERTISEMENT

Real Madrid are a doua cea mai bună linie de atac în acest sezon, în La Liga, iar Getafe are a doua cea mai slabă apărare. Doar amintind aceste aspecte ne gândim deja la o ploaie de goluri în poarta gazdelor, dar revenim asupra ideii de a nu ne grăbi. Vom paria, totuși, pe ceea ce ar trebui să se întâmple conform diferenței de valoare: ”oaspeții câștigă și peste 2,5 goluri”, pont care are o cotă de 2,20 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 420 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 8 octombrie, 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,91 pentru pronosticul ”peste 3,5 goluri” în duelul dintre Borussia Dortmund – Bayern Munchen și o cotă de 2,20 pentru ”oaspeții câștigă și peste 2,5 goluri”, în partida dintre Getafe și Real Madrid, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 420 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.