Biletul zilei la pariuri, vineri 11 septembrie 2020. Câștig de peste 300 de lei din două meciuri

Biletul zilei la pariuri, vineri 11 septembrie 2020. Fotbalul este din nou la putere și am profitat de acest lucru când am compus biletul pe care vi-l propunem astăzi la pariuri. Am ales două meciuri interesante, unul din Liga 1 și altul din Ligue 1, am obținut o excelentă cotă de 3,06 de la Superbet, iar la finalul zilei ne-am putea bucura de un câștig de peste 300 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu partida Dinamo – FC Botoșani (ora 21:00), din cadrul etapei cu numărul 3 din Liga 1. La prima vedere, pare un meci dezechilibrat, cu oaspeții favoriți, dacă e să ne luăm după rezultatele din primele două runde: gazdele au un egal și o înfrângere, iar moldovenii victorii pe linie.

Bordeaux – Lyon, din etapa a treia a primei ligi franceze, este cel de-al doilea meci selectat pentru biletul zilei la pariuri. Partida va începe la ora 22:00 și pune în față ocupantele locurilor 2 (Bordeaux) și 8 (Lyon, dar cu un meci mai puțin disputat).

FC Botoșani ne oferă o cotă de 1,57 pentru biletul zilei la pariuri

Dinamo a început prost noua ediție a Ligii 1, are doar un punct după două etape, și acela obținut greu pe teren propriu în fața lui Hermannstadt. Nici venirea lui Cosmin Contra nu a schimbat în bine fața echipei, lucru remarcat în înfrângerea suferită în fața Chindiei. Au trecut de atunci aproape două săptămâni, la Dinamo au sosit o grămadă de jucători noi, pe salarii imense, însă va fi nevoie de timp până când aceștia se vor integra în mecanismul gândit de antrenor, așa că rezultatele nu vor apărea peste noapte.

De partea cealaltă, botoșănenii au avut o prestație excelentă în primele două runde, au victorii pe linie, dar au impresionat mai ales prin apetitul ofensiv arătat, cu o medie de 3,5 goluri marcate pe meci. E drept, nu au întâlnit formații de prim rang până acum, dar asta nu le ia cu nimic din merite.

FC Botoșani are un ascendent moral față de Dinamo și prin prisma partidelor directe, având două victorii și un egal în ultimele trei confruntări, iar în toate acestea a marcat fix un gol. La cum a arătat echipa antrenată de Marius Croitoru în acest început de sezon, nu-i va fi imposibil să înscrie nici în „Ștefan cel Mare”, dar nu credem că o va face de foarte multe ori, la fel ca în meciurile cu FC Argeș și Poli Iași. Astfel că, cea mai plauzibilă variantă ni se pare „total goluri oaspeți 01-2”, pentru care Superbet ne oferă o excelentă cotă de 1,57.

Golurile la Bordeaux – Lyon aduc o cotă de 1,95 la biletul zilei

Bordeaux a început cu un semieșec noua ediție a campionatului francez, un 0-0 pe teren propriu împotriva lui Nantes, dar s-a revanșat în etapa a doua, când s-a impus fără emoții cu 2-0 pe terenul lui Angers. Cu 4 puncte acumulate după două etape și cu un golveraj de 2-0, mai bun decât cel al lui AS Monaco, Rennes sau Lille, se află pe poziția secundă în clasament.

Lyon e abia pe 8, cu 3 puncte, dar asta din cauză că a disputat doar un singur meci, cel din etapa a doua cu Dijon, în care s-a impus clar, cu 4-1. Echipa lui Rudi Garcia continuă evoluțiile bune pe care le-a avut în ultima perioadă în Liga Campionilor, unde a ajuns până în semifinale, și se anunță a fi una dintre formațiile care ar putea să-i pună probleme lui PSG în actuala ediție a Ligue 1.

Întâlnirile dintre Bordeaux și Lyon au fost mai mereu echilibrate, spectaculoase și cu goluri multe. De obicei în ambele porți, indiferent de orașul în care s-a disputat meciul, lucru care s-a întâmplat în ultimele 8 „directe”. Aceasta este și recomandarea noastră pentru acest joc, pronosticul „ambele marchează” având la Superbet o cotă de 1,95.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri avem de la Superbet o cotă de 1,57 pentru pronosticul „total goluri oaspeți 01-2” la meciul Dinamo – FC Botoșani și o cotă de 1,95 pentru pronosticul „ambele marchează” la Bordeaux – Lyon, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,06. Numai bună pentru un câștig de peste 300 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.