Biletul zilei la pariuri, vineri, 23 aprilie 2021. Lupta la retrogradare ne aduce aproape 400 de lei

Biletul zilei la pariuri, vineri, 23 aprilie 2021. Nici nu s-a încheiat bine etapa că, iată, începe una nouă. Se joacă la foc automat în toată Europa, pentru a încheia competiţiile înainte de Euro, reprogramat din 2020 în 2021. Profităm de acest lucru şi vă propunem un bilet cu două evenimente, ambele partide importante în lupta pentru evitarea retrogradării. Get’s Bet ne oferă o cotă totală de 3,83 şi sperăm la aproape 400 de lei, fără efort.

UTA Arad – Hermannstadt, meci de cotă 2,05 pe biletul zilei

Primul meci de pe biletul zilei este unul românesc. UTA Arad – FC Hermannstadt se joacă în deschiderea etapei a treia din play-out-ul Ligii 1, de la 17:30. După două runde, situaţia şi rezultatele celor două sunt complet opuse, arădenii afllându-se în top, după două succese, în timp ce sibienii sunt ultimii, după ce au pierdut ambele partide de până acum.

UTA Arad pare să fi spart ghinionul terenului propriu unde, în sezonul regular, nu reuşea deloc să se impună. Mai exact, trupa lui Laszlo Balint a fost cea mai slabă echipă din Liga 1 acasă în prima parte a campioatului. Doar 11 puncte a acumulat la Arad (două victorii, cinci remize şi 8 înfrângeri), iar asta datorită unei victorii în chiar ultimul meci de acasă din sezonul regular, 2-0 cu Sepsi. După cum spuneam, UTA a câştigat ambele partide din play-out, 1-0 cu Viitorul pe teren propriu şi 1-0 şi la Dinamo, ajungând la 4 partide în care nu a primit gol, serie ce nu poate continua la infinit.

De partea cealaltă, Hermannstadt e într-o situaţie delicată şi are cele mai mari şanse să retrogradeze la finalul acestui sezon. Momentan, e ultima în Liga 1, cu 13 puncte şi două înfrângeri în primele două runde de play-out. Şanse de salvare există, întrucât Poli Iaşi (un meci mai puţin) are 14 puncte, Dinamo 15, FC Voluntari 17 şi Gaz Metan (care ocupă ultima poziţie direct salvatoare) are 18. Dar sibienii au nevoie să înceapă să câştige, lucru pe care nu l-au prea făcut în deplasare. Au un singur succes în 16 încercări, 3-1 la Chindia, în septembrie. Anul acesta nu se mai joacă tur-retur şi vor fi doar 9 meciuri de play-out, iar cu două scurse deja, Hermannstadt mai are la dispoziţie doar 7 jocuri. Dacă vrea 3 puncte, trebuie să marcheze.

În ultimele dueluri directe cu UTA, a făcut-o. Hermannstadt a înscris în fiecare din cele 4 confruntări, dar în ultimele trei a obţinut câte un singur punct. Toate trei s-au terminat cu scorul de 1-1, două la Arad şi una pe teren propriu. Sibienii au palmares pozitiv, totuşi, cu UTA, pe care au învins-o în prima partidă directă, 2-0 în august 2017, în Liga 2. Hermannstadt a dat un singur gol în ultimele 3 jocuri, pierdute toate, iar UTA nu ia gol de 4 partide. Totuşi, noi credem că apărarea arădenilor va ceda în acest joc. De asemenea, ne aşteptăm la cel puţin o reuşită şi în cealaltă poartă. „Ambele marchează“ are cota 2,05 la Get’s Bet.

Ameninţarea ligii secunde aduce o cotă de 1,86 pe biletul zilei

A doua partidă de pe biletul zilei este cea din Augsburg şi FC Koln, de la 21:30, în etapa a 31-a din Bundesliga. Despărţite de 7 puncte în clasament, cele două sunt implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. Gazdele stau ceva mai liniştite, graţie locului din clasament, dar un rezultat negativ în acest meci le-ar complica foarte tare situaţia.

Augsburg începe meciul de pe poziţia a 12-a, cu 33 de puncte în clasament. Deşi pare departe de locul 16, cel de baraj, lucrurile nu stau chiar aşa. Imediat în spate e Mainz, cu 31 de puncte, dar şi un meci mai puţin. Apoi, Bremen şi Bielefeld au 30 de puncte fiecare, adică o singură victorie le-ar permite să o egaleze pe Augsburg. Iar următoarele două clasate, Hertha şi FC Koln, adversara de azi, au câte 26. Trebuie precizat că Hertha are două restanţe, una dintre ele cu deja retrogradata Schalke. Practic, dacă pierde, Augsburg s-ar putea trezi chiar pe loc de baraj. Iar în ultimele 5 jocuri a pierdut de 3 ori, de fiecare dată în deplasare. Pe teren propriu, însă, a avut evoluţii şi rezultate bune: patru meciuri fără eşec, în condiţiile în care Leverkusen şi Gladbach au venit în vizită.

FC Koln e penultima, la egalitate de puncte cu formaţia dinaintea ei, Hertha, care are şi două jocuri mai puţin disputate. Situaţia e complicată şi, dacă nu vrea să o urmeze pe Schalke în Zweite, Kolnul are nevoie urgentă de victorii. Problema cea mare e că nu prea le obţine afară. Ultimele cinci deplasări au fost tot atâtea înfrângeri, dar a avut şi adversari de top: Frankfurt (0-2), Bayern (1-5), Union Berlin (1-2), Wolfsburg (0-1) şi Leverkusen (0-3). Precedentul succes în deplasare a fost la Monchengladbach, 2-1 la începutul lui februarie.

Koln poate să obţină totuşi măcar un punct la Augsburg. Directele recente îi dau dreptul să spere. În turul campionatului, a fost 1-0 pentru gazdele de azi, dar anterior acelui joc, trei confruntări consecutive s-au încheiat cu scorul de 1-1. Un lucru e cert, „ţapii“ trebuie să înscrie, dar, dată fiind presiunea retrogradării, e de aşteptat ca Augsburg să lupte şi ea cu toate armele. „Ambele marchează“ are cota 1,86 la Get’s Bet.

Biletul zilei are un câştig potenţial de 383 de lei

În concluzie, două meciuri disputate, două meciuri importante în lupta pentru evitarea retrogradării, ne pot aduce nu mai puţin de 383 de lei câştig. Tot ce trebuie să se întâmple este ca UTA Arad, Hermannstadt, Augsburg şi FC Koln să marcheze în această etapă, iar Get’s Bet ne „premiază“ cu o cotă de 3,83.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.