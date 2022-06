Biletul zilei la pariuri, vineri, 24 iunie 2022. Meciurile de la EURO U19 ne aduc un premiu de aproape 400 de lei

Vineri, 24 iunie, vom paria pe două meciuri din ultima etapă a fazei grupelor de la EURO U19, în care este implicată și reprezentativa țării noastre. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,93 la și ne așteptăm la un premiu consistent.

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul România – Slovacia, care va lua startul la ora 18:30. Selecționata pregătită de Adrian Vasâi nu trebuie să piardă pentru a obține locul 3, care o duce .

ADVERTISEMENT

Al doilea meci pe care vi-l propunem la biletul zilei este Franța – Italia, care va începe la ora 21:00. Cele două naționale au maximum de puncte după primele două etape și luptă pentru supremația în Grupa A.

Cotă de 2,45 de la România U19 – Slovacia U19 pentru biletul zilei

România are nevoie de minim un egal pentru a termina pe locul 3 în Grupa A și a merge la barajul de calificare pentru World Cup U20, competiție care are loc anul viitor, în Indonezia. România , adversara din ultima etapă: 2-4 vs. 0-6. În Grupa B, momentan, pe locul 3 se află Serbia.

ADVERTISEMENT

În primele două runde, reprezentativa lui Adrian Vasâi s-a ținut bine în duelurile de foc cu Italia și Franța, dar a pierdut de fiecare dată cu același scor, 1-2. De cealaltă parte, deși este țară gazdă, Slovacia a debutat cu un 0-5 încasat de la „cocoșii galici”, după care a urmat un 0-1 cu „Squadra Azzurra”. La acest duel vom miza pe varianta „1 solist”, care are la o cotă de 2,45.

Golurile de la Franța U19 – Italia U19 aduc o cotă de 1,60

Franța este marea favorită la câștigarea trofeului, dar până acolo, vrea să ajungă în semifinale de pe primul loc. Pentru acest obiectiv, selecționata lui Jean-Luc Vannuchi nu trebuie să piarda în fața Italiei, deoarece este avantajată de golaveraj: 7-1 vs. 3-1.

ADVERTISEMENT

Ambele naționale au avut meciuri mai grele în etapa a doua din Grupa A. Francezii erau să fie egalați pe final de România, în timp ce „Squadra Azzurra” s-a chinuit cu Slovacia, scor 1-0. La această partidă vom da pronosticul „ambele marchează”, care are la o cotă de 1.60.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 393 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la o cotă de 2,45 pentru pronosticul „1 solist” în meciul România U19 – Slovacia U19 și o cotă de 1,60 pentru „ambele marchează” la Franța U19 – Italia U19, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,93. Numai bună pentru un câștig de 393 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.