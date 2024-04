BMW-ul unui clujean, ridicat de primărie pentru că părea abandonat. Bărbatul a mers în instanță. Care a fost verdictul

Autoturismul unui clujean, un BMW, în urmă cu doi ani de către angajații de la primărie. Considerând comportamentul autorităților ca fiind abuziv, cetățeanul a mers în instanță.

Unui clujean i s-a ridicat BMW-ul de pe stradă, de către primărie, pentru că părea abandonat

În iulie 2022, cetățeanul din Cluj-Napoca a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută. Mașina sa i-a fost ridicată de primărie de pe un loc de parcare pentru care plătea abonament.

La acea vreme, motivarea autorităților a fost aceea că automobilul său ar fi arătat abandonat, mai exact ar fi fost ”prăfuit”. S-a întâmplat asta deși proprietarul BMW-ului își mutase mașina pe un alt loc după o primă înștiințare primită.

În ciuda faptului că a încercat să le explice autorităților mersul lucrurilor, mașina sa a fost ridicată. După doi ani de la eveniment, tânărul a reușit să-și facă dreptate în instanță. A îndurat 1 an și 9 luni această nedreptate.

”Mașina ridicată era parcată (…) pe loc de parcare achitat la Primăria Cluj-Napoca. Mașina nu era folosită zi de zi, ci era o mașină pe care o foloseam la evenimente. Era cu impozitul plătit, parcarea plătită. Am primit o citație pe acel loc de parcare, m-am conformat și am mutat mașina. Citația se referea la faptul că mașina este abandonată și că nu are stăpân. Am primit citația, eu în aceeași zi, neavând domiciliul acolo, mai bine zis am domiciliul acolo în buletin, dar stau în chirie în altă parte. Am fost sunat de către părinții mei.

M-am prezentat, am luat citația respectivă. Apoi am sunat la numărul respectiv spunând și semnalizând că sunt proprietarul mașinii și mașina este funcțională. La care mi s-a spus foarte persiflant că mașina este prăfuită.

Nu poți să-mi spui că un bun de-al meu e prăfuit, în viziunea cui? În viziunea mea nu e prăfuit sau murdar, e treaba mea, e alegerea mea. După ce am discutat chestiile astea eu mi-am mutat mașina pe un alt loc de parcare, în imediata apropiere a celui unde a fost citația. Loc de parcare care era a unui vecin, prin care am primit o hârtie precum că pot parca, pe durata concediului lui de o lună de zile. Bineînțeles, după câteva zile mașina mea a fost ridicată de pe acest nou loc de parcare, fără nicio citație, fără absolut nimic”, spune tânărul, pentru .

Bărbatul din Cluj-Napoca a mers în instanță și a câștigat

de primărie, bărbatu a decis să-și caute dreptatea în instanță. Afirmă că în momentul ridicării vehiculului nici măcar nu a primit vreo hârtie de la autorități. Practic, nu i s-a explicat care este motivul.

”Mi-am contactat avocata și s-a început procesul, dar foarte interesant proces. Pentru că eu în momentul în care mi s-a ridicat mașina nu am primit niciun act, nicio hârtie doveditoare precum că mașina îmi este ridicată și cu ce motiv. Am trimis foarte multe mailuri la Primărie ca să aflu care este motivul pentru care îmi este ridicată mașina de pe un loc de parcare plătit și privat.

După multe insistențe mi s-a trimis un proces-verbal, care de fapt nu era un proces-verbal. Primăria Cluj nu eliberează acte care pot fi contestate în judecată. În momentul în care contești acel pseudo proces-verbal riști judecătorul să ți-l anuleze pentru că nu constituie o contravenție”, explică tânărul.

În noiembrie 2023, în primă instanță, tânărului i s-a dat dreptate. Apoi, la începutul lunii aprilie în acest an, s-a decis menținerea hotărârii atacată de Primărie. Recursul a fost câștigat definitiv.

Tânărul din Cluj-Napoca vrea ca prin această sentință care i-a fost favorabilă să dea o lecție administrației locale, iar cei de la Poliția Locală să-și facă treaba cu adevărat, nu să ridice mașini aiurea.

”În 2022, anul în care mi s-a ridicat mașina, au fost 5217 ridicări, 1 milion de euro pe an. Așa îți dai seama de ce se întâmplă abuzurile astea. La sumele astea, sigur, tu-ți permiți să plătești la un proces 10-20.000 de euro că restul oricum se acoperă. Mi se pare aberant.

Vreau să văd un răspuns din partea lor, o demitere, pentru că daunele mele o să le plătiți dumneavoastră, eu, toată lumea le plătește, nu le plătește Boc, nu le plătește șeful Poliției Locale din buzunar, le plătesc clujenii. Și asta e un pic frustrant, pe mine m-ar frustra să știu că eu plătesc pentru greșeala altora. Mașina era mutată, respectiv neabandonată, e atât de logic. Mașina putea să fie în casă la mine, că ei tot o ridicau”, mai spune tânărul, în presa locală.